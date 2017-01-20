آخر تحديث : يناير 20th, 2017 7:43 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

السجناء الجـزائريون بالعـــراق يدخلون في إضـراب عن الطعام

يناير 20, 2017 الحدث 0

السجناء الجـزائريون بالعـــراق يدخلون في إضـراب عن الطعام

عائلاتهم تستنجد برئيس الجمهورية لإنقاذهم

ناشدت عائلة السجينين الجزائريين بالعراق، باديس جلال ومحمد وابد، اللذان مازالا في سجن بغداد، السلطات الجزائرية مواصلة مفاوضاتها مع السلطات العراقية من أجل إطلاق سراحهما، لاسيما وأن مدة حكمهما انتهت في شهر أوت الفارط، كاشفة عن دخول السجينين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على إبقائهما في المعتقل، بالرغم من انتهاء مدة حكمهم منذ عدة اشهر. كشفت عائلات السجناء في حديثها لـ”وقت الجزائر”، أن السجناء العرب ومن بينهم جزائريون دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أيام، وهذا بعد إبقائهم في السجون، بالرغم من انتهاء محكومتيهم منذ أشهر، مستنجدين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لإنقاذ أبنائهم والمباشرة في الإجراءات اللازمة لإخراجهم من المعتقلات، لاسيما أن السلطات العراقية لا تزال لم تقدم أي توضيحات أو تعليمات بخصوص هذا الأمر.
ودعت عائلات السجناء السلطات العراقية بالكف عن التلاعب بهم وتطبيق القانون بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين انهوا مدة عقوبتهم منذ شهر أوت الفارط، مع مطالبة الدولة بالضغط على الحكومة العراقية لتسوية الملف نهائيا، خاصة بعد إطلاق سراح أحدهم والاحتفاظ بالبقية، بالرغم من وعودها بإطلاق جميع من أنهوا مدة حكمهم، معتبرة أن الطرف العراقي يتحايل على الجزائر بعدم تطبيقه القانون الواضح جدا في هذه الحالة، لتطالب مجددا السلطات الجزائرية بالضغط أكثر على السلطات العراقية لاسترجاع أبنائهم، بعدما فقدوا أعصابهم طيلة السنوات الماضية، مشيرين إلى التحايل الكبير المعتمد من طرف العراقيين، الذين اعتادوا على إطلاق سراح معتقل جزائري كل عدة سنوات، مستنكرة الطرق الملتوية التي تعتمدها الحكومة العراقية في تسيير الملف، في ظل السكوت الغير مفهوم للطرف الجزائري، الذي عليه الضغط أكثر لتطبيق القانون الدولي، الذي داست عليه العراق بعدم الإفراج عن أبنائهم الذين أنهوا مدة عقوبتهم،
وحسب ذات المصادر، فإن السجناء انقطعوا عن الاتصال بذويهم منذ عدة أشهر، بسبب الضغوطات الممارسة عليهم في سجن بغداد، داعية وزارة الخارجية وجميع الحقوقيون، للالتفاتة حول قضية أبنائهم الموجودين في الزنزانات العراقية والتدخل العاجل لضغط على السلطات العراقية من أجل المباشرة في الإجراءات اللازمة للإفراج عن السجناء المدانين بدخول الأراضي العراقية بطريقة غير مباشرة، والذين أنهوا مدة حكمهم في20 من الشهر أوت الجاري. للإشارة، فإنه تم إطلاق سراح سجين جزائري واحد منذ أشهر، المدعو بد الحق محامدية، الذي كان رفقة السجينين محمد وابد وباديس جلال، والمتهمين بدخول الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية، أين تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة، وقبع هؤلاء الثلاثة في سجن السليمانية بالكردستان، قبل ترحيلهم إلى سجن بغداد، بعد انتهاء مدة حكمهم رفقة سجناء عرب انتهت محكوميتهم منذ سنة أو أكثر، إلا إن السلطات العراقية لا تزال تحتفظ بهم، في ظل سكوت تام من طرف بلدانهم، وهو نفس الأمر بالنسبة لسجينين الجزائريين وابد وباديس، اللذان لا يزالان في المعتقل بالرغم من انتهاء محكوميتهم في شهر أوت الفارط، وهو ما تتخوف منه عائلاتهم من إلفاق أي تهم أخرى من أجل الحكم عليهم بالمؤبد .

صبرينة دلومي

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017

همسات

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

يناير 20, 2017 0

وضعت، أول أمس، سيدة تقطن بمنطقة “أولاد بوراس” التابعة للقتلة الزرقاء شرق سطيف، مولودها في سيارة الإسعاف...
اقرأ المزيد
الثلـــوج تنظــــف الشـــــوارع

الثلـــوج تنظــــف...

يناير 20, 2017 0

“التدفئة” غائبة بمدارس العاصمة

“التدفئة” غائبة بمدارس...

يناير 20, 2017 0

وزارة التجارة تسلم مهامها إلى المواطن

وزارة التجارة تسلم مهامها...

يناير 20, 2017 0

دراجي يدافع على أبو تريكة

دراجي يدافع على أبو تريكة

يناير 18, 2017 0

“الأفلان” يطلق قناته التلفزيونية

“الأفلان” يطلق قناته...

يناير 18, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  