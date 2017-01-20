السجناء الجـزائريون بالعـــراق يدخلون في إضـراب عن الطعام

عائلاتهم تستنجد برئيس الجمهورية لإنقاذهم

ناشدت عائلة السجينين الجزائريين بالعراق، باديس جلال ومحمد وابد، اللذان مازالا في سجن بغداد، السلطات الجزائرية مواصلة مفاوضاتها مع السلطات العراقية من أجل إطلاق سراحهما، لاسيما وأن مدة حكمهما انتهت في شهر أوت الفارط، كاشفة عن دخول السجينين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على إبقائهما في المعتقل، بالرغم من انتهاء مدة حكمهم منذ عدة اشهر. كشفت عائلات السجناء في حديثها لـ”وقت الجزائر”، أن السجناء العرب ومن بينهم جزائريون دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أيام، وهذا بعد إبقائهم في السجون، بالرغم من انتهاء محكومتيهم منذ أشهر، مستنجدين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لإنقاذ أبنائهم والمباشرة في الإجراءات اللازمة لإخراجهم من المعتقلات، لاسيما أن السلطات العراقية لا تزال لم تقدم أي توضيحات أو تعليمات بخصوص هذا الأمر.

ودعت عائلات السجناء السلطات العراقية بالكف عن التلاعب بهم وتطبيق القانون بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين انهوا مدة عقوبتهم منذ شهر أوت الفارط، مع مطالبة الدولة بالضغط على الحكومة العراقية لتسوية الملف نهائيا، خاصة بعد إطلاق سراح أحدهم والاحتفاظ بالبقية، بالرغم من وعودها بإطلاق جميع من أنهوا مدة حكمهم، معتبرة أن الطرف العراقي يتحايل على الجزائر بعدم تطبيقه القانون الواضح جدا في هذه الحالة، لتطالب مجددا السلطات الجزائرية بالضغط أكثر على السلطات العراقية لاسترجاع أبنائهم، بعدما فقدوا أعصابهم طيلة السنوات الماضية، مشيرين إلى التحايل الكبير المعتمد من طرف العراقيين، الذين اعتادوا على إطلاق سراح معتقل جزائري كل عدة سنوات، مستنكرة الطرق الملتوية التي تعتمدها الحكومة العراقية في تسيير الملف، في ظل السكوت الغير مفهوم للطرف الجزائري، الذي عليه الضغط أكثر لتطبيق القانون الدولي، الذي داست عليه العراق بعدم الإفراج عن أبنائهم الذين أنهوا مدة عقوبتهم،

وحسب ذات المصادر، فإن السجناء انقطعوا عن الاتصال بذويهم منذ عدة أشهر، بسبب الضغوطات الممارسة عليهم في سجن بغداد، داعية وزارة الخارجية وجميع الحقوقيون، للالتفاتة حول قضية أبنائهم الموجودين في الزنزانات العراقية والتدخل العاجل لضغط على السلطات العراقية من أجل المباشرة في الإجراءات اللازمة للإفراج عن السجناء المدانين بدخول الأراضي العراقية بطريقة غير مباشرة، والذين أنهوا مدة حكمهم في20 من الشهر أوت الجاري. للإشارة، فإنه تم إطلاق سراح سجين جزائري واحد منذ أشهر، المدعو بد الحق محامدية، الذي كان رفقة السجينين محمد وابد وباديس جلال، والمتهمين بدخول الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية، أين تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 15 سنة، وقبع هؤلاء الثلاثة في سجن السليمانية بالكردستان، قبل ترحيلهم إلى سجن بغداد، بعد انتهاء مدة حكمهم رفقة سجناء عرب انتهت محكوميتهم منذ سنة أو أكثر، إلا إن السلطات العراقية لا تزال تحتفظ بهم، في ظل سكوت تام من طرف بلدانهم، وهو نفس الأمر بالنسبة لسجينين الجزائريين وابد وباديس، اللذان لا يزالان في المعتقل بالرغم من انتهاء محكوميتهم في شهر أوت الفارط، وهو ما تتخوف منه عائلاتهم من إلفاق أي تهم أخرى من أجل الحكم عليهم بالمؤبد .

صبرينة دلومي