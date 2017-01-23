الرغاية تستفيد من 80 سكنا اجتماعيا مقابل 1500 طلب

نشر قوائم السكنات الاجتماعية خلال الأيام القادمة

أحصت بلدية الرغاية ما يزيد عن 1500 ملف مودع من طرف قاطني البلدية للحصول على سكن اجتماعي، سيما أن البلدية ستعمل على نشر قائمة السكن التي تحتوي على 80 وحدة سكنية فقط، بعد الانتهاء من دراسة وتحيين الملفات.

قال رئيس بلدية الرغاية، العربي زفان، إن اللجنة الولائية تشرف على تحيين الملفات الخاصة بالسكنات الاجتماعية، حيث سيتم الانتهاء قريبا من دراسة الملفات سيما أن الدائرة الإدارية لرويبة تشرف على غلق ملف السكنات الاجتماعية ونشر القائمة النهائية في إطار الكوطة التي منحها والي العاصمة للبلدية والمقدرة بـ80 وحدة سكنية، وقد انتهت اللجنة بالدائرة الإدارية لرويبة والمكلفة بدراسة هذه الملفات تقريبا من عملية تحيين والتدقيق في الملفات، حيث وصلت نسبة الدراسة إلى 95 بالمائة، وسوف تنتهي ذات اللجنة من عملها وبعدها مباشرة سيتم نشر القائمة خلال الأيام القليلة القادمة بالمقاطعة الإدارية لرويبة.

وأضاف ذات المسؤول أنه بالنسبة لملف الأحواش، تحتوي البلدية على 34 حوشا، حيث يحوي ما يعادل 3 آلاف عائلة، أين تم تنصيب 6 مكاتب دراسات من أجل إحصاء العائلات التي تقطن بهذه الأحواش، والفصل في هذه القضية نهائيا من ناحية تسوية وضعية جميع العائلات، مشيرا إلى أن الحصيلة النهائية بملف عملية إعادة الإسكان قد بلغ ترحيل 1400 عائلة من الحي القصديري الكروش إلى حي السباعات.

للإشارة، في العديد من المرات كانت تتساءل العائلات التي تعرف ضيقا في مساكنها عن موعد الكشف النهائي عن قائمة السكنات، سيما أنه في كل مرة يتوجه السكان إلى مكاتب البلدية من أجل الاستفسار عن موعد الترحيل، فيما اعتبر سكان البلدية حصول بلديتهم على كوطة مقدرة بـ80 سكنا اجتماعيا فقط بالقليلة جدا والضئيلة، مقارنة بالعدد الهائل من الملفات المودعة لطالبي السكن، مطالبين بالنظر في عدد العائلات التي تعاني من أجل الحصول على سكن.

نادية. ب