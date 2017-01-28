“الراحل قـدم الكثيــــر لبلاده ومسيرتــه حافلة بالعطاء“

آخر تحديث : يناير 28th, 2017 9:22 مساءً
يناير 28, 2017 Wakteldjazair الأخيرة 0
سلال يؤكد في برقية تعزية إلى عائلة بلعايب:
@أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، في برقية تعزية إلى أسرة الفقيد وزير التجارة بختي بلعايب، أن الراحل قدم الكثير لبلاده من مختلف المسؤوليات التي تولاها سواء كإطار أو كوزير، مشيرا إلى أن مسيرة الراحل هي الأخرى كانت حافلة بالعطاء .
وقال الوزير الأول في برقيته أنـــــــه „بوفـــــــــــــاة بختـــــــــــي بلعايب ، نكون قد فقدنا صديقا عزيزا وأخا كريما رحيما، كان أهلا للمودة والاحترام“؛ وبهذه الفاجعة تكون بلادنا –يضيف سلال- „قد فقدت فيه ذلك الرجل ذي الخصال الحميدة، الذي قدم الكثير خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والتفاني المطلق في العمل باذلا أقصى ما عنده من كفاءة وإمكانيات في خدمة أمته ووطنه، إلى آخر رمق من حياته، إذ عاش الفقيد مكرسا وقته بتفان خلال أدائه لمختلف المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليه، والتي تقلدها عن جدارة واستحقاق كإطار وكوزير“.
ربيع.م
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