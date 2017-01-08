“الراب” للاحتفال بيوم الشهيد!

كشفت، أمس، مؤسسة الإذاعة الوطنية عن تنظيم مسابقة لأحسن مغني راب بالجنوب، حيث سيتم اختيار أحسن الأصوات في هذا النوع الغنائي والتنافس على المرتبة الأولى، على أن يقام حفل الإعلان عن النتائج يوم الشهيد في احتفالات مزدوجة، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا ما علاقة الشهداء بنجوم الراب ؟