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الرئـيس السوداني يعلـن تمـديد وقف إطلاق النار

يناير 01, 2017 دولي 0

الرئـيس السوداني يعلـن تمـديد وقف إطلاق النار

لمدة شهر واحد

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في المعارك مع المسلحين في المناطق التي تشهد قتالا في البلاد لمدة شهر إضافي.

جاء الإعلان الذي كان ضمن خطاب ذكرى يوم الاستقلال أول أمس، بعد هدنتين قصيرتين في جوان وأكتوبر2016، أعقبهما انحسار في القتال في ولاية النيل الأزرق في الجنوب وفي كردفان، لكن الاشتباكات تواصلت في دارفور.واندلع القتال بين الجيش والمسلحين في كردفان والنيل الأزرق في 2011 عندما أعلنت دولة جنوب السودان استقلالها في 2011. وبدأ الصراع في دارفور في 2003 عندما رفعت قبائل من غير العرب السلاح في وجه الحكومة السودانية التي يقودها العرب.
لكن محادثات لتأمين وقف إطلاق نار دائم في المنــــــــاطق الثلاث التي تشهد حربا في السودان، وفقا لخريطة طريق للسلام انهارت في أوت.وفي خطابه قال البشير، إنه يعلن تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة شهر واحد عدا حالات الدفاع عن النفس.
وتتزامن حرب البشير على عدد من الجماعات المسلحة مع أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد. وتتنبأ مـــوازنة العام الجاري بتنامي العجز وتباطؤ في النمو.
واقترب معدل التضخم من 20 بالمائة، وأثــــــارت إجراءات تقشفية فرضتها الحكومة معارضة متزايدة واحتجاجات نادرة في الأسابيع الأخيرة.
وتتراكم المشكلات الاقتصـــادية في السودان منذ استقـلال الجنوب في 2011 آخــــذا معه ثلاثة أرباع إنتـــــاج النفط وهو المصدر الأساسي للعملة الأجنبية في دخل البلاد.
وفي ذات الوقت، فإن البشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب.


وكالات

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