الديمقراطـيون يطالبون بالتحقيـق في الاختراق الإلكتروني الروسي

آخر تحديث : يناير 10th, 2017 9:09 مساءً
يناير 10, 2017 Wakteldjazair دولي 0
الكــــــونغرس الأمريكـــــــي
دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، أول أمس، لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي، على غرار تلك التي حققت في هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وفقا لمشروع القانون الذي قدموه تحت عنوان “حماية ديمقراطيتنا” سيتم تشكيل لجنة مستقلة تضم 12 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإجراء مقابلات مع شهود والحصول على وثائق وتوجيه استدعـــــــاءات وتلقي شهــــــادات من الجمهور للتحقيق في محــــــاولات موسكو أو أي كيانات أخرى للتأثير على الانتخابات.
ولن تشمل اللجـــــنة أي أعضاء من الكونجرس.
وهذا المقترح، هو واحد من الدعوات العديدة من أعضاء الكونغرس لدراسة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيهـــــــا دونالد ترامب على منافســــته هيلاري كلينتون بالمخالفة لتوقعـــــات استطلاعات الرأي. واحتفظ الجمهوريون أيضا بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب بنسب أعلى من المتوقع.
وأصدرت وكالات المخابرات الأمريكية تقريرا يوم الجمعة، قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بدعم فرص ترامب الانتخابية عن طريق تشويه كلينتون.
ونفت روســــــيا مزاعم الاختراق الإلكتروني.
وقال السناتور بن كاردين، أبرز عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ خلال مؤتمر صحفي “لا شك أن روسيا هاجمتنا.”
وعُرضت نسخ من مشروع القانون المقترح على مجلسي النواب والشيوخ. ويرعاه عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ. وقال إيليا كمينجز أبرز عضو ديمقراطي في لجنة المراقبة بمجلس النواب، إن جميع الديمقراطيين في المجلس يدعمونه.غير أن لا يوجد أي جمهوري يدعم مشروع القانون في الوقت الحالي، لذا فإن احتمالات إقراره ضئيلة نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب.
وكالات
يناير 10, 2017 0قالت، أمس، مصادر عليمة لـ«وقت الجزائر”، إن وزير النقل بوجمعة طلعي، وصلته معلومات دقيقة حول ما يحدث من...
يناير 10, 2017 0
يناير 10, 2017 0
يناير 09, 2017 0
يناير 09, 2017 0
يناير 09, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 10, 2017 0نفّذت قوّات تابعة للتحالف...
يناير 09, 2017 0أطلق أحمد موسى، الإعلامي المقرب...
يناير 08, 2017 0كان لأمّي رحمها الله صندوق كبير...
يناير 08, 2017 0المبدأ الذرائعي في السياسة،...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...