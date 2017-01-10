الديمقراطـيون يطالبون بالتحقيـق في الاختراق الإلكتروني الروسي

الكــــــونغرس الأمريكـــــــي

دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، أول أمس، لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي، على غرار تلك التي حققت في هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وفقا لمشروع القانون الذي قدموه تحت عنوان “حماية ديمقراطيتنا” سيتم تشكيل لجنة مستقلة تضم 12 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإجراء مقابلات مع شهود والحصول على وثائق وتوجيه استدعـــــــاءات وتلقي شهــــــادات من الجمهور للتحقيق في محــــــاولات موسكو أو أي كيانات أخرى للتأثير على الانتخابات.

ولن تشمل اللجـــــنة أي أعضاء من الكونجرس.

وهذا المقترح، هو واحد من الدعوات العديدة من أعضاء الكونغرس لدراسة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيهـــــــا دونالد ترامب على منافســــته هيلاري كلينتون بالمخالفة لتوقعـــــات استطلاعات الرأي. واحتفظ الجمهوريون أيضا بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب بنسب أعلى من المتوقع.

وأصدرت وكالات المخابرات الأمريكية تقريرا يوم الجمعة، قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بدعم فرص ترامب الانتخابية عن طريق تشويه كلينتون.

ونفت روســــــيا مزاعم الاختراق الإلكتروني.

وقال السناتور بن كاردين، أبرز عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ خلال مؤتمر صحفي “لا شك أن روسيا هاجمتنا.”

وعُرضت نسخ من مشروع القانون المقترح على مجلسي النواب والشيوخ. ويرعاه عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ. وقال إيليا كمينجز أبرز عضو ديمقراطي في لجنة المراقبة بمجلس النواب، إن جميع الديمقراطيين في المجلس يدعمونه.غير أن لا يوجد أي جمهوري يدعم مشروع القانون في الوقت الحالي، لذا فإن احتمالات إقراره ضئيلة نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب.

وكالات