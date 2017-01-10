آخر تحديث : يناير 10th, 2017 9:09 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

الديمقراطـيون يطالبون بالتحقيـق في الاختراق الإلكتروني الروسي

يناير 10, 2017 دولي 0

الديمقراطـيون يطالبون بالتحقيـق في الاختراق الإلكتروني الروسي

الكــــــونغرس الأمريكـــــــي

دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، أول أمس، لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي، على غرار تلك التي حققت في هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وفقا لمشروع القانون الذي قدموه تحت عنوان “حماية ديمقراطيتنا” سيتم تشكيل لجنة مستقلة تضم 12 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإجراء مقابلات مع شهود والحصول على وثائق وتوجيه استدعـــــــاءات وتلقي شهــــــادات من الجمهور للتحقيق في محــــــاولات موسكو أو أي كيانات أخرى للتأثير على الانتخابات.
ولن تشمل اللجـــــنة أي أعضاء من الكونجرس.
وهذا المقترح، هو واحد من الدعوات العديدة من أعضاء الكونغرس لدراسة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيهـــــــا دونالد ترامب على منافســــته هيلاري كلينتون بالمخالفة لتوقعـــــات استطلاعات الرأي. واحتفظ الجمهوريون أيضا بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب بنسب أعلى من المتوقع.
وأصدرت وكالات المخابرات الأمريكية تقريرا يوم الجمعة، قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بدعم فرص ترامب الانتخابية عن طريق تشويه كلينتون.
ونفت روســــــيا مزاعم الاختراق الإلكتروني.
وقال السناتور بن كاردين، أبرز عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ خلال مؤتمر صحفي “لا شك أن روسيا هاجمتنا.”
وعُرضت نسخ من مشروع القانون المقترح على مجلسي النواب والشيوخ. ويرعاه عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ. وقال إيليا كمينجز أبرز عضو ديمقراطي في لجنة المراقبة بمجلس النواب، إن جميع الديمقراطيين في المجلس يدعمونه.غير أن لا يوجد أي جمهوري يدعم مشروع القانون في الوقت الحالي، لذا فإن احتمالات إقراره ضئيلة نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب.

وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 06, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 04, 2017

همسات

طلعـي يحقـق فـي “الميترو”!

طلعـي يحقـق فـي “الميترو”!

يناير 10, 2017 0

قالت، أمس، مصادر عليمة لـ«وقت الجزائر”، إن وزير النقل بوجمعة طلعي، وصلته معلومات دقيقة حول ما يحدث من...
اقرأ المزيد
ولد خليفة يمدح البرلمان

ولد خليفة يمدح البرلمان

يناير 10, 2017 0

اهتمـــام خـاص بـالـ”جــي بـي آل”

اهتمـــام خـاص بـالـ”جــي...

يناير 10, 2017 0

بوتفليقـــة يعــــزي الإيرانيــــين

بوتفليقـــة يعــــزي...

يناير 09, 2017 0

مجانــي يغـــادر “الليغـــــــا”

مجانــي يغـــادر...

يناير 09, 2017 0

السفيــر الألمانـــي عنــد هامـــل

السفيــر الألمانـــي...

يناير 09, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  