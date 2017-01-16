آخر تحديث : فبراير 21st, 2017 9:36 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

الدستور والوحدة الوطنية

يناير 16, 2017 في نفس الوقت, في نفس الوقت 2

الدستور والوحدة الوطنية

لست أدري إن كانت أخبار اعتقال أفراد الطائفة الأحمدية أو غيرها المتتالية مؤخرا، تثير فخر القائمين على الأجهزة الأمنية وتجعلهم يعتقدون أنهم يحمون الوطن، لكن المؤكد هو أن ولا مسؤول أو صحفي ممن يتناقلون هذه الأخبار بنشوة كبيرة، تساءل عن ما إن كانت مراقبة معتقدات الغير والتحقيق في الشعائر والطقوس أمر دستوري يتوافق مع مبادئ الديمقراطية وقيم الجمهورية، التي نعتقد أننا ننتمي إليها.
لست أدري أيضا إن كان التبجح بحجز مطويات وتسجيلات صوتية تمجد القاديانية أو السيخية أو البوذية يعني القضاء نهائيا على هذه الطوائف والمعتقدات، فمن الناحية العملية يبدو من السخافة الحديث عن مراقبة هذه الفرق الدينية أمنيا، في الوقت الذي تنتشر مثل هذه الأفكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنيت بصفة عامة وكذا القنوات الفضائية، ولن تتمكن أي دولة من التصدي لها سوى بقطع كل وسائل الاتصال الممكنة أو من خلال تنصيب محكمة تفتيش لكل مواطن، فهل هذا هو الهدف المرجو؟ من السخافة أيضا الترويج لكون 12 قاديانيا يهددون الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، إن لم يكن ذلك استخفافا بالمرجعية الوطنية وبتمسك عموم الجزائريين بتوجههم السني المالكي الموسوم بالتصوف كدعامة أساسية، ورافد رئيسي للدين على مر العصور والمحن وحملات التبشير، التي حملتها دبابات المستعمر، ولم تتمكن رغم ذلك من تهديد التماسك المجتمعي.
لا يمكن أيضا الحديث عن الوحدة الوطنية بمفهومها العقائدي ومراكز القرار عندنا عاجزة منذ سنوات عن استحداث منصب مفتي الجمهورية، وترسيم هذه المرجعية الوطنية نهائيا، بالرغم من كوننا مجتمع موحد عقائديا بصفة شبه مطلقة يلغي وجود أي عائق موضوعي لإتمام هذا الإجراء.
ثم، أين سينتهي هذا التصور الإقصائي، الذي يجعل من الطوائف المختلفة تهديدا للوحدة الوطنية؟ هل سيكتفي بالأحمدية والشيعة، أم انه سيمتد إلى طوائف أخرى تختلف عن المرجعية الوطنية مثل السلفية والمداخلة والحنابلة عموما؟ علينا أن نطرح كل هذه الأسئلة، قبل أن تطرح علينا في سياقات أخرى غير محمودة، لأن التاريخ أثبت أنه من المستحيل التحكم في المعتقدات والسيطرة عليها، وأثبت أيضا أن كل طائفة تتعرض إلى التضييق تتطرف ويزيد انتشارها.
علينا طرح هذه الأسئلة، بعد أن نجيب على السؤال الرئيسي: ما الفائدة من ترسيم حرية المعتقد في الدستور الجديد، إن كنا نعتبر أن بضعة أحمديين تهديد لوحدتنا الوطنية؟!


نسيم براهيمي

2 thoughts on “الدستور والوحدة الوطنية

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 21, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 19, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 18, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 17, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 15, 2017

همسات

“الطلابي الحر” يمارس السياسة

“الطلابي الحر” يمارس السياسة

فبراير 21, 2017 0

دعا صلاح الدين دواجي، الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر “ايجيال”، جميع الطلبة إلى المشاركة في...
اقرأ المزيد
إيزم رئيسا لعهدة جديدة

إيزم رئيسا لعهدة جديدة

فبراير 21, 2017 0

تكريـــم أم إهانـــــة؟

تكريـــم أم إهانـــــة؟

فبراير 21, 2017 0

ورقلـــة تستبـــــق الاحتفـــــالات

ورقلـــة تستبـــــق...

فبراير 21, 2017 0

تيسمسيلت تستذكر “أسد الونشريش”

تيسمسيلت تستذكر “أسد...

فبراير 21, 2017 0

احتجاج بالنشيد الوطني

احتجاج بالنشيد الوطني

فبراير 21, 2017 0

تحقيقات

صوتهم من “الحُفر” يناديكم.. ألا تسمعــون؟!

صوتهم من “الحُفر” يناديكم.. ألا...

فبراير 17, 2017 1

الآلاف من رفـــــات الشهداء في مقابــر جماعيــة، والكل يتنصـل من المسؤوليـة، لكنــــه يحتفل بيومهم الوطني باقات ورد كثيرة سيتم وضعها اليوم على قبور الشهداء...
اقرأ المزيد
لجنة متابعة وزارية مشتركة لتسهيل الاستثمار

لجنة متابعة وزارية مشتركة...

أبريل 25, 2016 0

إسقاط تاء التأنيث طوعا والذكورية في خبر كان

إسقاط تاء التأنيث طوعا...

أبريل 09, 2015 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر   فبراير »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  