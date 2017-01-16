الدستور والوحدة الوطنية

لست أدري إن كانت أخبار اعتقال أفراد الطائفة الأحمدية أو غيرها المتتالية مؤخرا، تثير فخر القائمين على الأجهزة الأمنية وتجعلهم يعتقدون أنهم يحمون الوطن، لكن المؤكد هو أن ولا مسؤول أو صحفي ممن يتناقلون هذه الأخبار بنشوة كبيرة، تساءل عن ما إن كانت مراقبة معتقدات الغير والتحقيق في الشعائر والطقوس أمر دستوري يتوافق مع مبادئ الديمقراطية وقيم الجمهورية، التي نعتقد أننا ننتمي إليها.

لست أدري أيضا إن كان التبجح بحجز مطويات وتسجيلات صوتية تمجد القاديانية أو السيخية أو البوذية يعني القضاء نهائيا على هذه الطوائف والمعتقدات، فمن الناحية العملية يبدو من السخافة الحديث عن مراقبة هذه الفرق الدينية أمنيا، في الوقت الذي تنتشر مثل هذه الأفكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنيت بصفة عامة وكذا القنوات الفضائية، ولن تتمكن أي دولة من التصدي لها سوى بقطع كل وسائل الاتصال الممكنة أو من خلال تنصيب محكمة تفتيش لكل مواطن، فهل هذا هو الهدف المرجو؟ من السخافة أيضا الترويج لكون 12 قاديانيا يهددون الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، إن لم يكن ذلك استخفافا بالمرجعية الوطنية وبتمسك عموم الجزائريين بتوجههم السني المالكي الموسوم بالتصوف كدعامة أساسية، ورافد رئيسي للدين على مر العصور والمحن وحملات التبشير، التي حملتها دبابات المستعمر، ولم تتمكن رغم ذلك من تهديد التماسك المجتمعي.

لا يمكن أيضا الحديث عن الوحدة الوطنية بمفهومها العقائدي ومراكز القرار عندنا عاجزة منذ سنوات عن استحداث منصب مفتي الجمهورية، وترسيم هذه المرجعية الوطنية نهائيا، بالرغم من كوننا مجتمع موحد عقائديا بصفة شبه مطلقة يلغي وجود أي عائق موضوعي لإتمام هذا الإجراء.

ثم، أين سينتهي هذا التصور الإقصائي، الذي يجعل من الطوائف المختلفة تهديدا للوحدة الوطنية؟ هل سيكتفي بالأحمدية والشيعة، أم انه سيمتد إلى طوائف أخرى تختلف عن المرجعية الوطنية مثل السلفية والمداخلة والحنابلة عموما؟ علينا أن نطرح كل هذه الأسئلة، قبل أن تطرح علينا في سياقات أخرى غير محمودة، لأن التاريخ أثبت أنه من المستحيل التحكم في المعتقدات والسيطرة عليها، وأثبت أيضا أن كل طائفة تتعرض إلى التضييق تتطرف ويزيد انتشارها.

علينا طرح هذه الأسئلة، بعد أن نجيب على السؤال الرئيسي: ما الفائدة من ترسيم حرية المعتقد في الدستور الجديد، إن كنا نعتبر أن بضعة أحمديين تهديد لوحدتنا الوطنية؟!



نسيم براهيمي

