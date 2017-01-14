الخليج يستقطب الأطباء الجزائريين

آخر تحديث : يناير 14th, 2017 8:38 مساءً
يناير 14, 2017 Wakteldjazair همسات 0
أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، مصطفى خياطي، أن دول الخليج أصبحت في الآونة الأخيرة تستقطب الأطباء الجزائريين بكثرة، خاصة منهم ذوي الكفاءة بسبب الامتيازات المتعددة التي تمنحها لهم على عكس تلك التي تقدمها الجزائر، لكن تبقى فرنسا الوجهة الأولى لأصحاب المآزر البيضاء الجزائريين.
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