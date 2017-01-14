آخر تحديث : يناير 14th, 2017 8:38 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

الخليج يستقطب الأطباء الجزائريين

يناير 14, 2017 همسات 0

الخليج يستقطب الأطباء الجزائريين

أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، مصطفى خياطي، أن دول الخليج أصبحت في الآونة الأخيرة تستقطب الأطباء الجزائريين بكثرة، خاصة منهم ذوي الكفاءة بسبب الامتيازات المتعددة التي تمنحها لهم على عكس تلك التي تقدمها الجزائر، لكن تبقى فرنسا الوجهة الأولى لأصحاب المآزر البيضاء الجزائريين.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 10, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 09, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 08, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 07, 2017

همسات

غزال لم تغرِه أموال ليون

غزال لم تغرِه أموال ليون

يناير 14, 2017 0

أكدت جريدة “ليكيب” الفرنسية أمس، أن الدولي الجزائري رشيد غزال، لاعب نادي ليون المحلي، يرفض تجديد عقده ويرغب...
اقرأ المزيد
الخليج يستقطب الأطباء الجزائريين

الخليج يستقطب الأطباء...

يناير 14, 2017 0

انسداد البالوعات يؤرق سكان العاصمة

انسداد البالوعات يؤرق سكان...

يناير 14, 2017 0

تبــــون غاضــــب!

تبــــون غاضــــب!

يناير 13, 2017 0

بوتفليقة مرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي

بوتفليقة مرشح لرئاسة...

يناير 13, 2017 0

مسابقـــة لأنظــــف حــــي فــــي “ثيــــزة”

مسابقـــة لأنظــــف...

يناير 13, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  