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الخضر يفوزون بسداسية على المرابطين ويرفعون معنوياتهم قبل “الكان”

يناير 10, 2017 رياضة 0

الخضر يفوزون بسداسية على المرابطين ويرفعون معنوياتهم قبل “الكان”

الجزائر 6 – موريتانيا 0

أمطر المنتخب الجزائري نظيره الموريتاني وديا بنتيجة 6-0 مساء أمس بمركز التقني بسيدي موسى، بالجزائر العاصمة في ثاني اختبارات “الخضر” استعداداً لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالغابون يوم 14 جانفي من الشهر الجاري، وهي المباراة التي جرت مغلقة في وجه الإعلام والجمهور، وتم الإعلان عن نتيجتها من قبل الموقع الرسمي للفاف.
وتعد مباراة أمس الثانية لأشبال المدرب ليكنس الذي يكون قد وجد التوليفة المناسبة عكس المباراة الأولى، التي انتهت لصالح الخضر بنتيجة 3-1 كما انها ترفع من المعنويات قبل بداية الكان بأيام.


العربي شريف

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