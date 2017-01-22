“الخضر“ فــــي مهمــــة رد الاعتبــــار وحفظ ماء الوجه

اليوم على الساعة 20 بملعب „فرانس فيل“: السنغال – الجزائر

سيعمل المنتخب الوطني لكرة القدم على حفظ ماء الوجه، لما يواجه نظيره السنغالي، سهرة اليوم الاثنين، انطلاقا من الساعة الثامنة، وبملعب مدينة „فرانس فيل“ بالغابون، أين تجري وقائع نهائيات الطبعة الـ31 لكأس الأمم الإفريقية، وذلك برسم الجولة الثالثة من مباريات الفوج الثاني الذي سيشهد

في نفس التوقيت إجراء مباراة تونس – زيمبابوي بملعب „أنغونج“ بالعاصمة ليبروفيل.

سيكون رفقاء رياض محرز، المتوج حديثا بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء خلال عام2016، مطالبين بتحقيق الفوز ليس من أجل التأهل الذي لن يتحقق إلا بخسارة تونس بفارق ضئيل أمام زيمبابوي، بل من أجل رد الاعتبار لهم، خاصة بعد انتقادات لاذعة تعرضوا لها بعد الخسارة القاسية 2/0 أمام تونس في الجولة الثانية.

ولن تكن مأمورية „الخضر“ سهلة أمام منتخب „أسود التيرانغا“، الذي أكد استحقاق تشريحه للفوز باللقب بفوزين متتالين على تونس ثم زيمبابوي بنفس النتيجة 2/0، خاصة وأنه سيعمل على الثأر من خسارته أمام الجزائر، التي جعلته يقصى في الدور الأول في الطبعة الماضية للمسابقة القارية التي جرت في غينيا الاستوائية.

ورغم أن مدرب السنغال „أليو سيسي“ يعتزم إعفاء بعض اللاعبين الأساسيين لتفادي الإرهاق، فإن ذلك لا يعني أن السنغال ستكون لقمة صائغة، بل بالعكــــس ستلعب بمعنويات مرتفعة، وتدرك بأن فوزها على الجزائر سيفيدها كثيرا من الناحية المعنوية فيما تبقى من المنافـــسة، فيما يتوقع أن لا يكون رد فعل „الخضر“ إيجابي بسبب معاناتهم من الناحية النفســــية بعد جني نقطة وحيدة من مباراتين بتعادل 2/2 أمام زيمبابوي ثم خسارة 2/1 أمام تونس، وهذا بعدما رشحهم الكثـــــــيرون للعب الأدوار الأولى.

وبحسب أصداء وصلتنا من مقر إقامة وفد المنتخب الوطني في الغابون، وما ذكرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الإلكتروني، فإن المدافع المحوري رامي بن سبعيني لن يشارك في مباراة اليوم بداعي إصابة على مستوى الركبة، ونفس الحال بالنسبة للحارس رايس مبولحي وهاب، الذي يعاني من إصابة حرمته من المشاركة في مباراة تونس الأخيرة كما أن هناك احتمال كبير أن يغيب هلال العربي سوداني الذي لم يتعاف بعد من الإصابة.

ويرتقب أن يعوض بن سبعيني زميله هشام بلقروي الذي سيشكل محور الدفاع مع عيسى ماندي القائد، فيما يرتقب أن يشرك لاعب الوسط الهجومي سفيان هني أساسيا بعد تألقه في مباراة تونس، حينما حل بديلا وقلص النتيجة لمصلحة „الخضر“، كان سيشارك الحارس مليك عسلة الذي لم يخيب أمام تونــــس وترك انطباعا حسنا.

البرنامج:

اليوم سا 20:00

السنغال…………… الجزائر

زيمبابوي……………تونس

أحمد.ح