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“الخضر” بوجهين مـختلفيـن في أول امتحان ودي

يناير 07, 2017 رياضة 0

“الخضر” بوجهين مـختلفيـن في أول امتحان ودي

الجزائر3- موريتانيا1

فاز المنتخب الجزائري على نظيره الموريتاني وديا بنتيجة 3-1 مساء أمس، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في أولى اختبارات “الخضر” استعداداً لخوض نهائيات كأس أمـــــم أفريقـــــيا لكرة القدم بالغابون بعد أيام.
وافتتح حسن العدي التسجيل لموريتانيا على اثر ضربة جزاء في الدقيقة الـ19 من زمن المرحلة الأولى والتي جاءت بعد خطأ فادح من المدافع المحوري بلقروي ليمنح التفوق للمرابطين الذين كادوا أن يضيفوا الهدف لو لم يتغاض الحكم عن منح ضربة جزاء، حيث بدا أداء الخضر باهتا في المرحلة الأولى التي انتهت بتقدم منتخب موريتانيا بهدف دون مقابل.
وقلص اللاعب سفيان هني النتيجة مباشرة بعد بداية المرحلة الثانية التي عرفت دخول أشبال جورج ليكننس بقوة، وقام بتغيير بلقروي الذي كان خارج الإطار واستبدله بزميله بن سبعيني الذي منح نوعا من التوازن للخط الخلفي وهذا الثبات الدفاعي أدى إلى الفعالية الهجومية وأثمرت هدفا ثانيا في الدقيقة 73 عن طريق رأسية بونجاح وهو الهدف الذي زاد من حماسة اللعب وصاحبتها أهازيج الأنصار ليأتي الهدف الثالث في الوقت البدل الضائع في الدقيقة 92 بعد عمل رائع بين هني بونجاح الذي يمرر ناحية بن طالب الذي يضيف الثالث، وهي النتيجة التي انتهى عليها اللقاء لصالح الخضر الذين أبانوا عن وجهين مختلفين بين شوط أول شاحب وشوط ثان بوجه أقوى، علما ان مباراة ثانية سيجريها الفريقان بمركز سيدي موسى.

العربي شريف

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