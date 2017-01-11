الخصم من أجور الأساتذة يعمق الشرخ بين الوزارة والنقابات

اعتصامات في وهــــران احتجــــــاجا علــــــى القـــــرار

فتحت، أمس، نقابات التربية النار على وزيرة التربية الوطنية، بعد إقدامها على الخصم من رواتب الأساتذة والمعلمين، والتي تراوحت ما بين 5000 إلى 6000 دج، معتبرين أن “لجوء بن غبريط إلى هذا القرار لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الاحتجاجات والإضرابات”.

أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في اتصال هاتفي لـ”وقت الجزائر”، أن “قرار خصم أجور الأساتذة والمعلمين حق أريد به باطل، حيث أن وزيرة التربية تحاول ومن خلال هذه الممارسات القديمة، إثارة الفتنة وتكسير حركتنا الاحتجاجية التي ستتواصل في قادم الأيام”، مؤكدا أنه “من حق الأساتذة أن يعرفوا سبب هذا الخصم، ولا بد أن يكون بجواب رسمي من طرف المقتصد أو مركز الرواتب على مستوى مديرية التربية”، مشددا أن “نقابة “الكناباست” ترفض رفضا قاطعا المساس بحقوق الموظفين بدون أي سبب”، مشيرا أن “نقابته ستتدخل في حال ثبت أن هذا الخصم تعسفي وبدون وجه حق”.وأفاد الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، أن “إقدام وزيرة التربية نورية بن غبريط على خصم أجور الأساتذة والمعلمين المضربين هو قرار “انتقامي” لا غير، وأن تطبيق مثل هكذا الإجراءات، من شأنه أن يعفن القطاع أكثر”، مؤكدا أن “قرار اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية يبقى قائما ولن نتراجع عليه، في ظل إصرار بن غبريط غلق أبواب الحوار والهروب إلى الأمام في كل مرة”.

وأشار الصادق دزيري، إلى أن “قرار خصم الأجور، دفع الأساتذة والمعلمين بمختلف الولايات كوهران والعاصمة، والتي وصلت فيها عملية الاقتطاعات من الراتب إلى 15 ألف دج، بالخروج في حركات احتجاجية واعتماد الإضرابات كخيار أخير، محذرا من امتداد رقعة الاحتجاجات لتشمل عديد الولايات الأخرى التي تعرف غليانا واسعا”.

من جانبه، قال الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر، إيدير عاشور، أن “خصم أجور الأساتذة والمعلمين تم بطريقة غير متوازنة استغلته وزيرة التربية لخلط أوراق الأسرة التربوية وزرع البلبلة وعدم الاستقرار داخل القطاع”، مؤكدا أن “إقدام بن غبريط على هذا الإجراء، سيزيد لا محالة في “تعفين” الوضع أكثر، من خلال عدم لجوء الأساتذة والمعلمين إلى عملية تعويض الدروس، كما حمّل عاشور، بن غبريط، مسؤولية الاضطرابات التي سيعرفها القطاع في قادم الأيام، في حال مواصلتها سياسة الهروب إلى الأمام”. وفي نفس السياق، قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، مزيان مريان، أن “ما قامت به بن غبريط بلجوئها إلى الاقتطاع من أجور الأساتذة والمعلمين، هو قرار متسرع من أجل تكسير الإضرابات المقبلة التي أعلن عنها التكتل النقابي ولن يخدم القطاع إطلاقا”، مؤكدا أنه “سيؤثر على التلاميذ بصورة مباشرة، بعدم استدراك دروسهم الضائعة من قبل هؤلاء الأساتذة، الذين تم خصم أجورهم بصورة مباشرة ودون سابق إنذار”.تجدر الإشارة، إلى أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مجددا بالخصم من أجور الأساتذة والمعلمين المضربين، والتي تراوحت ما بين 5000 دج إلى 6000 دج، والتي تأتي تنفيذا لتهديداتها التي أطلقتها في وقت سابق، بعدما دعت مصالحها المتواجدين بمديريات التربية على المستوى الوطني، بضرورة خصم رواتب الأساتذة المضربين أيام الإضراب عشية الاحتجاج على قانون التقاعد، حيث أن اتخاذ قرار الخصم، جاء بعد لجوء الأساتذة والمعلمين إلى خيار الإضراب، دون مراعاة القانون بالمتوسطات والابتدائيات، بعدما وجهت تعليمة لمديري التربية، بتنفيذ القرار، مع إيفاد الوضعية الخاصة بتلك الاقتطاعات”.



لخضر داسة

