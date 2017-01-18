“الخشاخشة” بالمدية.. مرادف للتخلف والحرمان

رغم إنشائها قبل الاستقلال ببلدية جواب

تعتبر فرقة الخشاخشة المجاهدة من الفرق والقرى القديمة التي أنشئت على مستوى بلدية جواب، حيث تم إنشاؤها قبل الاستقلال، إلا أن ذلك لم يكن كفيلا بإحداث أي تغيير حضري أو اجتماعي بها، إذ ما يزال سكانها يغرقون في بوتقة التخلف والفقر والتهميش دون أن تلتفت إليهم السلطات المحلية.

يعاني سكان الخشاخشة من انعدام مختلف الضروريات التي من شأنها تسهيل حياتهم اليومية، بدءا بالماء الذي يعد أحد الضروريات سيما في فصل الحر، حيث أن المواطنين وفي ظل انعدام أنابيب تزود حنفياتهم بالمياه الصالحة يعتمدون على مياه المنبع المائي الطبيعي الذي تسيل مياهه ببطء شديد.

إلا أن ما زاد الطين بلة هو اختلاط تلك المياه العذبة بمياه الصرف الصحي الموسومة بالقذارة، ناهيك عن سقوط أنواع الحشرات والحيوانات التي غالبا ما يجدها المواطنون تطفو على سطح مصدرها، الشيء الذي دفع بالبلدية بحفر منقب مائي من شأنه الحد من وقوع مثل تلك الحوادث التي تعود على صحة السكان بالضرر، إلا أن هذا المنقب لم يستغل لحد الساعة والخوف من الأمراض لا يزال متواصلا أمام تلوث تلك المياه التي لم تخضع لعمليات التصفية، الشيء الذي دفع بأرباب البيوت إلى حمل عناء اقتناء المياه المعدنية بكميات هائلة وذلك بحكم عدد أفراد العائلة الذي يقدر بمعدل 9 أفراد للعائلة الواحدة وما يزال هؤلاء يعتمدون على الدواب لجلب هذه المادة الحيوية أو صهاريج المياه التي لا يقل سعرها عن 1200 دج من أجل الاستعمالات الأخرى.

وبالرغم من عديد المناشدات والشكاوى التي تقدم بها رؤساء الأحياء ولجان الأحياء المجاورة بالبلدية الذين ضموا أصواتهم المنددة بالوضع الكارثي الذي ازدادت حدته بغياب المادة الحيوية الضرورية للعيش والتي توقفت أنابيب توزيعها عند الأحياء في مركز البلدية، إلا أن المسؤولين يبقون “راكدين” في دوامة الصمت التي تكلل بالوعود الكاذبة بين الحين والآخر.



إقصاؤها من الغاز الطبيعي يطرح أكثر من سؤال

من جانب آخر، طالب العديد من المواطنين بضرورة تزويد منطقتهم العتيقة بأنابيب الغاز الطبيعي، بالرغم من أن منطقة الخشاخشة معرضة لتساقط الثلوج كونها تقع في منطقة جبلية يفوق علوها 1000متر، ورغم أن بلدية جواب استفادت من غاز المدينة في إطار برنامج الهضاب العليا سنة 2008، غير أن السكان هناك لم يمسهم الربط بشبكة الغاز الطبيعي، وما يزال السكان يصارعون مع قارورة الغاز التي يصل سعرها في الشتاء إلى 400دج وهو ما أثار استياء سكان المنطقة متساءلين عن سبب حرمانهم من هذه المادة الحيوية، فضلا عن أسعارها الملتهبة على مدار السنة التي أشعلت جيوبهم المحدودة الدخل وعليه فقد استغل السكان فرصة تواجد “وقت الجزائر” بالفرقة لمعاينة الوضع في المنطقة المهمشة لإيصال أصواتهم التي بحت بعدما فقدوا الأمل في انتشال منطقتهم من الضياع، خاصة وطبيعة المنطقة الريفية الواقعة على البراري والحاملة لبيوت تكاد تتشابه وأكواخ الدجاج المحاذية لها، حيث أن طبيعة البيوت تستدعي وضع المخططات الاستعجالية التي تقتضي إدخال الغاز الطبيعي إليها، خاصة في خضم أيام الشتاء الذي أصبح يشكل عدوا للفرقة نظرا لما يخلفه من تسربات مائية التي تحيل ليل المواطن إلى نهار بعدما يفارق النوم عينه في ظل البرد القارص.

المتمدرسون يكابدون المعاناة مع النقل

أبدى بعض الأطفال الذين التقت بهم “وقت الجزائر” بالخشاخشة درجة كبيرة من التذمر، حيث كللت الدموع أعينهم بعدما احتقرتهم سلطاتهم المحلية وبخلت عليهم بحافلات النقل المدرسي، حيث يتحمل الأطفال عناء التنقل صوب مدارسهم الواقعة بوسط بلدية جواب مشيا على الأقدام، وأضاف الأطفال أن ذلك حال دون عطائهم الفعلي إذ يلعب التعب والإرهاق دورهما في التقليص من درجة أدائهم داخل الأقسام من جهة، ودفع بالكثير منهم إلى العزوف عن مقاعد الدراسة بسبب تهميش السلطات عندما حرمتهم من حافلات النقل المدرسي التي منحتها للمناطق المجاورة.

وبرغم الظروف المأساوية التي تجابهها المنطقة، إلا أنها سجلت نسبة كبيرة لخريجي الجامعات بها والذين اكتفوا بالنظر إلى شهاداتهم العليا بحكم البطالة التي فرضت عليهم من قبل المسؤولين -على حد تعبيرهم -، حيث أفادنا بعض الشباب بأنهم يتعرضون للسخرية الموسومة بالتهميش و«الحڤرة” بعد طرحهم لملفات طلب العمل على مستوى بلدية جواب، حيث أراد المسؤولون بهذه الطريقة إبقاءه الشباب المثقف وأصحاب المستويات الجامعية مقتصرا على حمل أدوات الفلاحة التقليدية وذلك بعدما خصوا شباب المنطقة باستدعائهم أوقات حملها في فترات متباعدة، في حين يحظى شباب البلدية الأم بمناصب مرموقة الشيء الذي جعلهم يستشعرون بحياة العنصرية وعدم التكافؤ بالرغم من حملهم لشهادات عليا.



..وإنجاز ممر مطلب للسكان

أصبح أمر إنجاز جسر أو ممر علـــوي أكثر من ضروري، فسكان الفرقة خاصــة القاطنين بالضفة الثانية من واد الصافي المعروف بقوة تدفقه وجريانه، فالعديد من العائلات وخاصة في فصل الشتاء تدخل في عزلة عن العالم الخارجي بسبب فيضان الوادي الذي منع حتى المتمدرسين من الالتحاق بمقاعد الدراسة، والعمال بأماكن عملهم والأخطر من ذلك يقول السكان هو الحالات المرضية وكذا النساء الحوامل اللواتي لا يمكن إيصالهن إلى المستشفى مما يهدد حياتهن في ظل انعدام جسر يربط ضفتي الفرقة ببعضهما البعض.

حفر التعفن تهدد الصحة والبيئة

يعتمد السكان هناك في التخلص من فضلاتهم على حفر التعفن تلك التي باتت تهدد صحة السكان بفعل الروائح التي تنبعث منها بعد عجز البلدية في تزويدهم بقنوات الصرف الصحي، إضافة إلى أنهم باتوا يخافون على حياة أبنائهم من السقوط في تلك الحفر، مطالبين بضرورة الربط بقنوات الصرف الصحي خاصة وأن كل الظروف مهيأة.



الكهرباء الريفية أكثر من ضرورة

تبقى معاناة العديد من العائلات بفرقة الخشاخشة متواصلة مع انعدام الكهرباء- يضيف قرويو الخشاخشة-، ولم تقتصر على الطريق فقط وشح الحنفيات، بل تعدت إلى غياب الكهرباء، حيث توجد أزيد من 16 عائلة استفادت من حصص للبناء الريفي، إلا أن جميعها غير مربوطة بالكهرباء لأسباب يجهلها سكان الفرقة، مما اضطرهم إلى الاستعانة بضوء الــــشموع أو المولدات الكهربائية، في حين تبقــى الإنارة الريفية منعدمة رغم أن القرية تقع في قمة جبلية، حيث تتحول ليلا إلى فضاء موحش مرعب بفعل وجود حيوانات برية مفترسة كالضباع والذئاب والخنـــازير، وهو ما بات يهدد حياة أطفال المدارس وحتى كبار السن خاصة في فصل الشتاء، والغريب في الأمر يضيف القرويون أن أعمدة الكهرباء يوجد بها الخيط الخامس إلا أن مسؤولي بلدية جواب حرموهم من الإنارة العمــومية لأســـباب غير مفهومة.

المرضى بحاجة ماسة لإنجاز قاعة علاج

رغم العدد المتزايد لسكان فرقة الخــــشاخشة وعــودة جل السكان إلى قريتهم، إلا أن أنهم مجبرون اليوم على التنقل للبلدية الأم وقطع مسافة 10 كلم ذهــابا وإيابا للتداوي، مما يصعب من وضعيتهم خاصة في الحالات الاستعجالية في الليل، وعليه فالـــكان يطالبون بإنجاز قاعة للعلاج تريحهم من مـــشقة التنقل يوميا لــــبلدية جــــواب وكذا لتقـــريب الصحة من المواطن.



الشباب يستغيث.. فهل من مجيب؟

أبدى بعض الشباب بمنطقة الخشاخشة، درجة كبيرة من التذمر من الوضع الكارثي لأوضاعهم المعيشية الصعبة التي تفاقمت حدتها، وذلك عندما أقصيت المنطقة من البرامج السكنية التي من شأنها رفع الغبن عنهم، والقضاء على إشكالية النوم الجماعي في غرفة واحدة، تضم أزيد من 9 أفراد، الشيء الذي جعل الشباب يدفعون الثمن لتلك الظروف المخجلة، في ظل انعدام استقلالية العيش الموسوم بالراحة الفردية التي لا تأتي إلا من خلال تدعيم هذه الفئة التي وصلت سن الزواج الذي أصبح موضوعه محط سخرية للكثير منهم، وذلك بعدما اعتبروه حلما صعب المنال بعدما ركز المير جهوده لتدعيم أصحاب النفوذ والأموال والمصالح –حسبهم- المتبادلة، ليجد أرباب البيوت أنفسهم في دوامة حزن وأسى لا تنتهي معالمها في ظل تفكيرهم الدائم في مستقبل أبنائهم الذين وصلوا مرحلة الكهولة دون تجسيد استقرارهم الذاتي، وتحقيق حلمهم الذي طال أمده في الانتظار لرؤية أحفادهم.



تهيئة منعدمة تماما

تشتكي منطقة الخشاخشة من انعدام أدنى مظاهر التهيئة الحضرية التي ساعدت على بعث حياة الملل داخل أوساط الصغار قبل الكبار، حيث يقضى السكان يومياتهم داخل بيوتهم المعزولة وسط الأكوام الهائلة من الأشواك التي تغزو المنطقة من كل الجوانب، وقد أضحت حياة الشباب جحيما في ظل انعدام جميع المرافق الترفيهية التي من شأنها أن تخفف القليل من معاناتهم بسبب تهميش المسؤولين الذين امتنعوا عن انتشال المنطقة من الحياة البدائية ولو بتوفير أبسط متطلبات العيش الكريم، من خلال تزويدها بالمدارس والمتوسطات والثانويات، واستبدال مساحات الأشواك بمساحات خ ضراء وأخرى للعب، الشيء الذي يضمن القليل من الراحة لربات البيوت اللائي أبدين لـ«وقت الجزائر” تخوفهن جراء تلك الإطلالات التي تخصهن بها الثعابين في كل مرة، والتي أردنها أن تخص بزيارات السلطات المحلية للمنطقة ووالي الولاية وانتشالهم من الحرمان والتخلف.



إعداد/بلال. موزاوي