الخبز يباع في الأسـواق بالمدية!

أمــــــام غـــيـــاب جـــــهــــاز الــرقـــابــــــة

انتشرت في مدينة قصر البخاري بالمدية في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الخبز في شوارع المدينة وخاصة في السوق الشعبي القديم بالرغم من حملة تطهير الأسواق الموازية وطرد التجار الفوضويين، إلا أن هذا لم يجد نفعا بل سجلت عملية بيع الخبز بالشوارع تناميا كبيرا بالإضافة إلى ازدياد عدد ممتهنيها كبارا وصغارا الذين اتخذوا من الأماكن القذرة مرجعا لبيع هذه المادة الضرورية.

حيث تجد سلات الخبز معروضة في مختلف زوايا الأسواق وفي الشوارع والطرقات، وحتى أمام البالوعات وهو الأمر الذي خلق تذمرا شديدا لدى المستهلكين، حيث قالوا إن انعدام الرقابة من طرف مديرية التجارة ومديرية الصحة وخاصة جمعية حماية المستهلك التي تعتبر هيكلا بدون روح هو السبب الرئيسي في تفشي مثل هذه التجاوزات، خاصة وأنه ينجم عن مثل هذه التصرفات أمراض خطيرة قد تفتك بصحة المستهلك، ناهيك عن الحشرات الضارة التي تحوم بالخبز والغبار المتطاير بالشوارع ليتجمع بالخبز.

إقبال من طرف المستهلك رغم الأخطار

فبالرغم من هذه المخاطر التي تنجم عن هذه الوضعية الكارثية، يقول المواطنون في حديثهم لـ”وقت الجزائر” “لا يمنعنا شيء من اقتناء الخبز فأحيانا نجد المخابز مغلقة أو ينفذ منها الخبز ما يضطرنا إلى شرائه خاصة أيام الأعياد والعطل والمنسبات الدينية والوطنية، وعادة ما تكون أماكن بيعه قريبة من منازلنا”، ويقول مواطن آخر إن “بعض المخابز هي من يحفّز على انتشار هذه الظاهرة بمساعدتها للباعة بإيصال الخبز للأسواق بمركباتها ما يسهل علينا الحصول على الخبز”، كما أكد محدثونا أن بيع الخبز بهذه الطريقة غير صحي تماما، إذ أن العديد من المستهلكين يقومون بلمس الخبز على أساس اختيار ما يفضلونه وهو أيضا عامل مساعد على انتشار الأمراض الصحية نتيجة الأيادي غير النظيفة، وانتشار الأمراض المعدية عن طريق الأيدي خطر تحذر منه الهيئات الصحية كثيرا.

في هذا الصدد، يطالب مواطنو قصر البخاري من جمعية حماية المستهلك بالتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه التجارة، التي تضرّ بصحة المستهلك والتي هي الهيئة الوصية الأولى على سلامته، ومن مديرية التجارة التدخل في أقرب الآجال من أجل حماية المواطن من هذه الظاهرة الخطيرة على صحته .

موزاوي بلال