الحوثيون يتحدثون عن إسقاط طائرة آباتشي تابعة لقوات التحالف العربي

آخر تحديث : يناير 25th, 2017 8:34 مساءً
يناير 25, 2017 Wakteldjazair دولي 0
في مدينة المخا اليمنية
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن أمس، عن إسقاط طائرة آباتشي تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة تعز 275 كم جنوب صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش (الموالي للحوثيين) واللجان الشعبية أسقطت طائرة آباتشي تابعة “للعدو”، في إشارة إلى قوات التحالف العربي، كانت تستهدف مواقعهم في مدينة المخا الساحلية غربي تعز.
ولم يصدر التحالف العربي، بقيادة السعودية اي تعليق حول ذلك حتى الآن.ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان الجيش الموالي للحكومة “الشرعية” وقوات التحالف العربي، عن تحرير مدينة المخا الساحلية ومينائها من قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم.
وكالات
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