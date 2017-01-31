الحكومـــــة ترخــــــص لمســــــــــاءلة الـــــــــــوزراء

كلفت مجلس المحاسبة بالتدقيق في الحسابات

قال وزير المالية، حاجي بابا عمي، إن الوزير الأول، عبد المالك سلال، دعا إلى “ضرورة أن تخضع كل الدوائر الوزارية إلى ملاحظات ومساءلة مجلس المحاسبة فيما يتعلق بتسيير ميزانية الدولة “.

أعلن وزير المالية، حاجي بابا عمي، خلال الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، أن “الوزير الأول سلال، قد جدد بتاريخ 05 ديسمبر 2016 إلزامية إجابة الدوائر الوزارية على ملاحظات مجلس المحاسبة فيما يخص تسيير ميزانية الدولة”، كاشفا أن “النتائج المحاسباتية المتعلقة بتنفيذ السنة المالية 2014، لم تثر اعتراض مجلس المحاسبة، ويبقى أن النقائص المشار إليها تعتبر في معظم الأحيان إدارية أو إجرائية وليست محاسبية، لأن انشغالات مجلس المحاسبة لديها اهتمام خاص على مستوى الحكومة، التي تعمل على التكفل بها “.وأضاف بابا عمي، أن “تحصيل الإيرادات العمومية خارج الإيرادات البترولية لا تزال في حاجة إلى بذل مجهودات أكبر حتى وإن اقتضى تحقيق تحسن ملحوظ، يسمح تدريجيا بالتخلص من التبعية للإيرادات البترولية، قائلا إن “مبلغ الجباية العادية انتقل من 1179 مليار دينار في سنة 2008 إلى 2346 مليار دينار في سنة 2014، أما فيما يخص بواقي التحصيل”، فقال الوزير إن “الحصة الأهم المقدرة بـ 5300 مليار دينار تمثل إدانة وغرامة مالية، نتيجة لصدور قرارين من العدالة ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري السابق والذي تمت تصفيته”.

وبخصوص ضعف التحصيل فيما يخص الرسم على القيمة المضافة، فقال الوزير “يعود الأمر جزئيا إلى لجوء بعض المتعاملين إلى تحقيق نسبة من أرقام أعمالهم على أساس مشتريات بدون فواتير على مستوى السوق الموازية”، وأكد أن وزارة المالية قد اتخذت عدة تدابير لتخفيض بواقي التحصيل، كما أن مجهود تطبيق الإجراءات وتنفيذ مبدأ التفرقة بين المكلفين بالضريبة، الذي بذلته السلطات العمومية، يسمح حقا بتحقيق نتائج أكثر إيجابية من حيث التحصيل “.وفي نفس السياق، فسر بابا عمي “ضعف تحصيل القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية والمستثمرين من قبل الخزينة العمومية، إلى طول الفترة والتأجيلات الممنوحة بخصوص الاستحقاقات، حيث تخص هذه القروض المشاريع التي تتطلب إنتاجا طويلا، ما يؤدي إلى تمديد استحقاقات التسديد المتعلق به، مذكرا أن “العديد من المشاريع الكبرى التي تعتبر ذات منفعة عامة، استفادت بناء على قرار من قبل السلطات العمومية من تمديد فترة تسديد القروض .

وفيما يخص التحكم الأحسن في التحويلات الاجتماعية، فقال ممثل الحكومة، إن “هذه الأخيرة تعد طريقة لتحقيق العدل الاجتماعي، من خلال إعادة توزيع الدخل الذي يشمل الطبقات المحرومة أو تلك التي تتطلب مساعدة الدولة، وأكد أنه يجري التفكير في الآليات الواجب وضعها للتحكم في هذه التحويلات، بهدف ترشيدها واستهداف أحسن للفئات التي في حاجة إليها”، واصفا أن “العملية أنها ليست بـ”السهلة”، نظرا للطابع الحساس للعملية، والتي ترتكز على عوامل يصعب التحكم فيها، كما يصعب قياسها”.

أما فيما يتعلق بمكافحة الغش والتهرب الجبائي، فقال الوزير، إنه “يعود إلى استعمال وسائل لا تملك دائما وزارة المالية الصلاحيات لمواجهتها، وفي كل الحالات تشكل تدابير مكافحة الغش والتهرب الجبائي أولوية بالنسبة إلى السلطات العمومية، ومن ضمن التدابير المتخذة من طرف الإدارة الجبائية في هذا الصدد، تأقلم إمكانية الإدارة، بالنظر إلى تصرفات دافعي الضريبة، وذلك بإدارة وظيفة تسيير المخــــــاطر ضمن مسار وإعداد برامج الرقــــابة الجبائية، ومضـــــــــــاعفة عدد المراقبــــــين الجبائيين، وإعادة توجيه الرقابة على البيانات التي تقام على مستوى المصالح، وتكثيف التدخلات والتنقلات بإدراج إجراءات جديدة، ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوى أو ذات المخاطر”، وأكد أنه قد تم إدخال التعريف الجبائي ووضع بطاقة وطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والبنكي، وهذا تطبيقا لأحكام قانون المالية 2009، وللحد من هذه المشكلة.

وبخصوص تسيير وتطهير حسابات التخصص الخاص، أوضح الوزير، أن هيئته قد اتخذت سلسلة من الإجراءات في المجال، تشمل أقفال حسابات التخصص الخاص التي تغطي أحداث ظرفية بعد سنتين من مضي هذه الأحداث وإقفال الحسابات الممولة كليا من موارد الميزانية، والتي لم تعمل خلال مدة 3 سنوات متتالية، باستثناء تلك المخصصة لعمليات الاستثمارات العمومية والعمليات ذات الطابع الدائم أو غير المتوقع، واستطرد الوزير بالقول “إن العدد الإجمالي لحسابات التخصص الخاص انتقل من 73 في سنة 2010 إلى 60 حسابا سنة 2015 وإلى 56 حسابا في سنة 2016، علاوة على أن الأحكام المتخذة في قانون المالية لسنة 2016، ستمسح بتخفيض حسابات التخصص الخاص إلى 51 في نهاية سنة 2018”.

وبالنسبة للمخططات البلدية للتنمية، فقـــــال وزير المالية، إن “المبلغ المقدر فيما يتـــــعلق بالاعتمادات المالية الخاصة بالنسبة لسنة 2017، سينتقل من 35 مليار دينار إلى 70 مليار دينار، مما يدل على المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمــــــــومية لفـــــائدة التنمية المحلية، مع العلم أن الهدف من ذلك، يكمن في تــــــوفير الإمكانيات اللازمة للجمــــاعات الإقليمية، لخوض غمار التنمية في أحسن الظروف”.

لخضر داسة