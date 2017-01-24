الحكومة تخضع روراوة للحساب

آخر تحديث : يناير 24th, 2017 10:34 مساءً
يناير 24, 2017 Wakteldjazair الأخيرة 0
قال إن سلال طلب تفسيرات حول أسباب إخفاق „الخضر“، ولد علي:
كشف وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، أنه سيطالب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، بتوضيحات بخصوص نكسة الغابون، التي جعلت المنتخب الوطني يغادر بعذ الدور الأول من المنافسة بطريقة مشينة.
أكد ولد علي، أمس، أن وزارته لن تسكت على هذه المهزلة، خاصة بعد أن طالب الوزير الأول عبد المالك سلال، شخصيا، بإعداد تقريــــر مفصل حول أسباب إخفاق المنتخب الوطني في كان الغابون، وتراجع نتائجه منذ فترة.
ورفض ولد علي تحميل مسؤولية مهزلة الغابون لأي طرف، معترفا بوجود بعض الاختلالات أدت إلى تراجع مستوى المنتخب الوطني، ولافتا إلى ان وزارته ستعمل على إصلاح الأمور.
في سياق متصل، أكد ولد علي أنه لا يجب التركيز على فريق كرة القدم فقط، بل العناية برياضات أخرى تستحق هذه الأخيرة وتعاني مشاكل وتراجع في النتائج والمستوى، على غرار كرة اليد وألعاب القوى. مشيرا إلى أن الوزارة ستضع خريطة طريق، تسمح بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الاتحاديات من أجل تقديم الحصيلة، واختيار أحسن الرياضيين للمشاركة في التجمعات الرياضية الدولية، مؤكدا على أن دائرته الوزارية جاهزة لتقديم كل الدعم للرياضيين.
وفي ختام كلامه وبخصوص استقالة المدرب الوطني جورج ليكانس، رد الوزير أن ذلك يدخل ضمن صلاحيات المكتب الفيدرالي، المطالب بإيجاد المدرب المناسب الذي سيقود الخضر لتحقيق نتائج إيجابية.
م.نورالدين
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