الحكـــومة عاجزة عن تحصــيل 110 مليـار دولار من الضــرائب

البرلماـنيون ينددون بصرف 47 مليار دينـار خــارج القانون

قال النائب عبد القادر بلعربي، عن تكتل الجزائر الخضراء، أمس، إن تقرير مجلس المحاسبة، سجل صرف 47 مليار دينار خارج الأطر القانونية.

ضيــــــاع 10 ملايــــــــين دولار من مستحقـــــــــات الدولــــــة

أفاد النائب عبد القادر بلعربي، في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، أن “تقرير مجلس المحاسبة سجل جملة من الاختلالات، حيث تحدث في صفحته 38 عن صرف 47 مليار دينار خارج الأطر القانونية”، مشيرا أن “مجلس المحاسبة نسب التجاوزات المتكررة والمسجلة إلى سوء معالجة الملفات.”وأكد النائب، أن “الجلسة من المفترض أن تكون جلسة رقابة على عمل الحكومة، طبقا للمادة 179 من الدستور المادة 192 التي تتحدث عن مجلس المحاسبة، الذي قدم تقريرا تقييميا طبقا لأحكام الدستور وطبقا للقانون الذي ينظم مجلس المحاسبة، لكن السؤال الذي يطرح، إذا كانت المادة 179 من الدستور تتحدث عن رقابة، لكن في النهاية لا تقدر هذه المؤسسة أن تغير أي شيء غير عادي في تسوية الميزانية، ولا تستطيع أن تتخذ أي قرار، فلا نستطيع أن نسمي هذه مراقبة؟

وأشار بلعربي، أن “مجلس المحاسبة نفسه يعاني، حيث لدينا 10 وزارات لم تستجب لمحاسبته، ولم تخضع لمساءلته، متسائلا:”.. فهل يعقل أن مجلس المحاسبة الذي يزود الهيئة التشريعية والذي يعد تقريرا يرسل منه نسخة إلى رئيس الجمهورية ونسخة إلى الهيئة التشريعية؟، هل يعقل أن تكون هذه الوزارات خارج رقابته؟”، قائلا إنه”لا يمكننا اليوم أن نتحدث عن جلسة لرقابة الهيئة التشريعية على عمل الحكومة”.وقال النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، محمد صغير حماني، إن “تقرير مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، أقرّ ضياع 10 ملايير دولار من مستحقات الدولة لرجال أعمال وتجار”، مؤكدا أنها “جاءت في شكل تهرب ضربي وتجاوزات بالجملة في إنفاق الميزانية”.وكشف محمد صغير حماني، عن “وجود تقصير أداء الكثير من الوزراء وعجز الحكومة في تحصيل ما يقارب 110 مليار دولار من الضرائب بنهاية سنة 2014، قائلا إن “التحصيل الضريبي بلغ 2014، 1264 مليار دينار أي 11 مليار دولار، وهو ما يعادل 11 بالمائة من المستحقات الضريبية، وهذا راجع إلى الصعوبات التي تواجهها مصالح الضرائب في التحصيل”.

وذكر النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، “بوجود أكثر من 100 خرق للقانون في مجال تحويل الاقتطاعات من الخزينة العامة، حيث قامت رئاسة الحكومة- حسبه- بتحويل 100 مليار دينار، أي 90 مليون دولار دون تقديم أي وثائق، كما تم تحويل 10 ملايين دولار إلى وزارة منتدبي مكلفة بإصلاح المرافق العامة، والتي تم إلغاؤها مطلع العام الماضي، دون تقديم حصيلة حول وجهة الأموال- يضيف البرلماني-، كما أشار المتحدث في السياق ذاته بالقول:”سياسة الضرائب، نرى في تقرير مجلس المحاسبة تجاوزات بالجملة في تسيير المال العام لسنة 2014، وانتهي الأمر بانخفاض عائدات الضرائب وتراجع في استيراد الغرامات المسجلة في التهريب الضريبي”.

وفي نفس السياق، اقترح النائب بلعربي “إنشاء وزارة منتدبة للجباية الوطنية، وظيفتها ابتكار جبائي وتحقيق تحصيل أمثل للضرائب، خاصة أن 40 مليار دولار خارج المراقبة واستحداث تحفيزات لإدخال هذه الكتلة، بالإضافة إلى استحداث وزارة اقتصاد تدمج فيها وزارة المالية وتغير طريقة إعداد وصياغة قانون المالية وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة لكي تنجح إدارة الضرائب في تأدية وظيفتها”، مشددا على “أهمية وضع نضم رقابة ضريبة فعّالة، والتي تميز بفعاليتها، مع فرض العقوبات الصارمة والمناسبة على مخالفيها والقضاء على السلوك الإداري البيروقراطي، كونه يؤثر سلبا على مردودية النظام الضريبي وتزويد مختلف الإدارات الضريبية بمختلف وسائل الإعلام الآلي”.



لخضر داسة