“الحديث عن خطر الأحمدية مبالغ فيه”

الباحث في الحركات الإسلامية، سعيد جاب الخير:

اعتبر الباحث سعيد جاب الخير أن التوقيف، الذي طال عددا من الشباب الجزائري المتهم بإتباع مذهب الأحمدية، غير قانوني، ولا يترجم حرية المعتقد، التي يكفلها الدستور، ويرى جاب الخير أن على الدولة معالجة مواضيع المذاهب المختلفة بموضوعية بعيدا عن التعتيم.

ما هو المذهب الأحمدي؟

هو ليس مذهبا جديدا، وهي رؤية مختلفة عن بقية المذاهب الإسلامية ظهرت في القرن 18 في باكستان يختلف مع المذاهب الإسلامية الأخرى في نقطتين، أولا مسألة المهدوية، حيث تقول الأحمدية إن مؤسس الحركة وهو ميرزا غلام أحمد هو المهدي المنتظر، وانه عندما توفي ترك أتباعه، ونقطة أخرى تتعلق بتفسير بعض النصوص القرآنية، حيث تفسرها وفق آراء مختلفة.

ما هو الخطر، الذي تشكله طائفة الأحمدية على المجتمع؟

هذا كلام نسمعه من وزير الشؤون الدينية، لكن هل فكرت وزارة الشؤون الدينية في التعريف أولا بهذا المذهب وهذه الطائفة، من هم وما هي آراؤهم، ومن ثم نسأل أنفسنا هل أي مذهب يمكنه التأثير على مرجعية المجتمع الجزائري، هل إلى هذه الدرجة هي ضعيفة مرجعيتنا الدينية؟

منذ ثلاث سنوات وأنا أسمع عن الأحمدية عن طريق الإعلام ولا توجد أي مؤسسة إعلامية قدمت شرحا حول هذه الطائفة عن طريق حقائق علمية، ولكن الأخبار تعتمد على ما هو موجود في الأنترنيت وهذا أسلوب يزرع التعتيم.ثم ماذا يدرس الأئمة في تكوينهم إن لم يدرسوا هذه الحركات وهذه المذاهب، حتى تكون لهم الدراية بها والمعرفة، التي يجيبوا بها الناس عن هذه التيارات، يجب ان تكون هناك شفافية وموضوعية في التعامل مع هذه المواضيع، يجب على الهيئات الوصية أن ان توضح ما هو هذا المذهب، ما هي أوجه الاختلاف بين الأحمدية والمرجعية المالكية، ما هي المرجعية التي يعتمد عليها هؤلاء، من هم زعماؤهم.

أما عن سؤالك ان كان هذا المذهب او هذا التيار يشكل خطرا ام لا، فأنا من نظري انه لا يشكل خطرا، لأن الأحمدية لم تناد بالعنف، بل هو مذهب مسالم ولم يحدث عبر التاريخ ومنذ تأسيس الحركة ان حدثت أعمال عنف او قتل باسم هذا المذهب، وانما هو مذهب مسالم. بينما الخطر يأتينا من الوهابية، التي انجرفت إلى العنف، فمعظم الطوائف العنيفة ومعظم الحركات الإرهابية مستمدة أفكارها من الوهابية، وهنا أريد القول أنه ربما الأجدر ان نخاف من الوهابية وليس من الأحمدية، التي يجب تسليط الضوء عليها وفهمها، بدل معالجة الموضوع بطرق مبهمة.

ما رأيك في التوقيفات، التي طالت أتباع الطائفة الأحمدية في الجزائر؟

التوقيف ليس قانونيا وليس دستوريا، لأن الدستور في المادة 36 يكفل حرية المعتقد وحرية التدين بمختلف الديانات والمذاهب، وكل إنسان حر في معتقده، فالإسلام فيه الكثير من المذاهب، على غرار المالكية والحنبلية والشافعية، فلا يمكن ان نكفر من اتجه إلى المذهب الحنبلي، هناك مفتي حنفي في المدية وآخر في البليدة، هل نزج بهم في السجن لأنهم لم يتبعوا المرجعية المالكية؟، التي قال عنها وزير الشؤون الدينية إنها مرجعية الدولة، وهناك الإباضية في غرداية فكلها مذاهب لها خصوصية مختلفة عن الأخرى، وان كانت كلها مذاهب في الدين الإسلامي.

وحتى الوهابية لو لم يدخل أتباعها في العنف وإقصاء وتكفير الآخر وتصفية المختلف، لقلت إنه مذهب مختلف له آراء وأفكار مختلفة، ومن حق الإنسان اعتناق ما يعتقد به من الأفكار، مادامت لا تقصي الآخر ولا تنادي إلى العنف.

في رأيك هل هناك خلفيات وراء هذا التخويف من الأحمدية، أو من أي طائفة أخرى مسالمة؟

لا أدخل في نوايا الدولة، ولكن التوقيف، الذي يحدث في حق طوائف هو توقيف نوعا ما تعسفي وغير دستوري. ولا يعكس الحرية، التي يكفلها الدستور. وكان من المفروض لو أن الدولة لقيت في الأحمدية خطرا أو اي طائفة أخرى إن تقوم بحملات توعية تشرح للناس ما هي هذه المذاهب وتوضح ولا تبقى الأمور غامضة.



حاورته:ساسية م