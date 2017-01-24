الحبس لعصابة تسرق السيارات وتهربها بالعاصمة

آخر ضحاياها رعية سوري مقيم ببابا حسن

قضت محكمة الجنح بالشراقة بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة بقيمة 100 ألف دج، في حق 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة، متواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، والذين كوّنوا شبكة مختصة في سرقة السيارات بالعاصمة وتهريبها في كل من ولاية البليدة وتيبازة.

ملابسات القضية جاءت بناء على الشكوى التي تقدّم بها رعية سوري لدى مصالح الدرك الوطني ببابا حسن شهر نوفمبر المنصرم، مفادها تعرّضه لسرقة سيارته باستعمال مفتاحها من قبل مجهولين الذين تسللوا أولا إلى مصنعه أين استولوا على المفتاح ومبلغ مالي بقيمة 100 دولار و3 آلاف دج، ليعودوا بعدها في اليوم الموالي لسرقة سيارته من نوع „شفروليه“، وعلى هذا الأساس تمّ فتح تحقيق في القضية الذي أسفر عن توقيف المشتبه فيهم الستة منهم خمسة مسبوقين قضائيا بينهم جار الضحية، هذا الأخير الذي خطّط لسرقة السيارة رفقة شخصين اثنين ليتوجّها بعدها إلى مدينة فوكة بولاية تيبازة أين التقيا ببقية المتهمين، أين اتفقوا على بيعها للمتهم السادس المتواجد بمنطقة الشفة غير أن هذا الأخير غدر بهم واستولى عليها.

واستنادا لهذه المعلومات، تمكّنت مصالح الدرك الوطني من خلال خطة محكمة من استرجاع السيارة المسروقة التي وجدت بالبليدة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين الستة الذين كوّنوا شبكة مختصة في سرقة السيارات، وتقديمهم على محكمة الشراقة للمحاكمة.

وأثناء جلسة المحاكمة، اعترف المتهمون بالجرم المنسوب إليهم، مؤكدين للقاضي الجزائي أنهم لم يقصدوا الاستيلاء على السيارة، ليلتمسوا إفادتهم بأقصى ظروف التخفيف، للإشارة ممثل الحق العام التمس في جلسة سابقة تسليط عقوبة 5 سنوات في حق كل واحد من المتهمين، قبل أن يتم النطق بالعقوبة السالف ذكرها.

ق.م