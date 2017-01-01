الحبس النافذ لنقـابي كشـف تضخيـم فـواتير “سونلغـاز”

النقـابة تشجب سجن عنــاصرها والسعــي لتكميــم أفــواههم

أدانت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، ما أسمته بـ”تكميم أفواه القيادات النقابية عن طريق تلفيق التهم بملفات فارغة وتقديم الشكاوى الكيدية من طرف أعداء العمال وأعداء الوطن”، على خلفية إدانة رئيس النقابة، الذي كشف تضخيم فواتير 8 ملايين عائلة جزائرية لمدة 10 سنوات من قبل الشركة.

جاء في بيان للنقابة الوطنية المستقلة لعمال “سونلغاز”، تلقت “وقت الجزائر”، نسخة منه، أن هذه النقابة “تستقبل سنة 2017 على واقع الدوس على الحريات النقابية وتكميم أفواه القيادات النقابية، عن طريق تلفيق التهم بملفات فارغة وتقديم الشكاوى الكيدية من طرف أعداء العمال وأعداء الوطن”، مشيرة إلى أن محكمة الجنح بقالمة قضت بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية في حق رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ملال رؤوف، عن تهمة وجهتها له النيابة بقــــــالمة، تتمثل في الحصول على وثـــــــــائق إدارية دون وجه حق، بعد أن تقدمت، يتابع البيان، “مديرية التوزيع لقالمة بوشاية كاذبة ضد الرئيس، محاولة النيل من شرفه”.

وأردف البيان، “هذه التهمة وجهتها له النيابة في محكمة قالمة، بعد أن قامت النقابة بإخطار السلطات العليا في الوطن بتضخيم فواتير الكهرباء للمواطنين الجزائريين من طرف مجمع سونلغاز لفترة تجاوزت العشر سنوات كاملة”، وأنه تواصل “لشرف كبير ولفخر لنقابتنــــــا المفداة، أن تكون النقابة الوحيدة في الجزائر منذ الاستقلال، التي تقوم عن طريق إخطـــــــــارات فقط ودراسات معمّقة بتصحيح وضعية أكثر من 8 ملايين عــــــــائلة جزائرية كـــــــــانت ضحية تضخيم في الفوترة الكهربائية”.

في وقت، تأسفت النقابة أن “تُقدم السلطات العمومية بتوجيه تهم ملفقة ضد رئيس النقابة، بسبب الإخطارات والتبليغ عن الفساد التي قدمتها النقابة، بعدما تأكد لها التلاعب في فواتير الجزائريين”، وأن “تتغاضى” عن فتح تحقيقات “جدية” و”محاسبة كل من كان سببا في هذا التضخيم الذي دام قرابة 10 سنوات، والذي لولا تفطن النقابة لدامت هذه المدة أكثر دون علم من أغلب الجزائريين”، وسحبت النقابة أسفها على جمعيات حماية المستهلك، التي قالت إنها تشارك في اجتمـــــاعات مع سونلغاز وحتى سلطة ضبط الكهرباء والغاز والتي “قدمنا لها نسخ من الدراسات والفواتير التي تثبت عملية التضخيم”، ولكنها لم تقدم “نتائج اجتماعاتها بكل شفافية للمستهلكين”.

ونددت النقابة في ذات البيان، “بشدة” المتابعات القضائية ضد القيادات النقابية، مؤكدة “للسلطات أن النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ليس ملال رؤوف لوحده، بل هي جموع الرجال والشباب الأشاوس، الذين قرروا دون رجوع للخلف تحصيل حقوق العمال ومحاربة الفساد والمفسدين بمجمع سونلغاز دون هوادة، ولو كلفهم ذلك حياتهم ثمناً وليس فقط السجون”.

وهددت النقابة قائلة “بما أن التضييق ضد القيادات النقابية، هو عنوان عريض لسنة2017، فسنقدم شكوى لمنظمة العمل الدولية ضد هذه المتابعات والأحكام الجزائية ضد النقابيين لسبب وحيد، وهو نشاطهم النقابي ومحاربتهــــــم وتبليغهم عن الفساد الذي عشعش بمجمــــــع سونلغاز، ولــم يجد من يطهره رغم صيحاتنا المتعددة”.



زهرة دريش