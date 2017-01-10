الجيـش يطمئـن الجزائرييـن ويدعـو الجميع إلى اليقظة

المؤسسة العسكرية تعدّ إجراءات استباقية لحماية البلاد:

توقيـــف 3 إرهابيــــين وتفكيـــك شبكـــة إسنــــــــاد

طمأن الجيش الجزائريين باستمراره في سياق تنفيذه مهامه الجليلة في كل الظروف، مستعدا للتضحية بالأرواح اقتداء بالأسلاف وجعل أجساد أفراده سدا منيعا ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الجزائر واستقرارها.وبحسب افتتاحية المجلة في عددها الأخير، فإن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها قيادة الجيش الوطني الشعبي خلال السنوات الأخيرة، بهدف إلى تأمين كافة حدود البلاد لمواجهة أي طارئ، كفيلة بأن تدحض كل المؤامرات والتهديدات مهما كانت طبيعتها وأي كان مصدرها، حيث تأتي هذه النظرة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتدعم قراءتها الدقيقة والصحيحة لخلفيات وأبعاد الأحداث الدائرة رحاها في العالم ومنطقتنا تحديدا.

وفي هذا الصدد، أكدت المجلة في عددها لشهر جانفي، ان التحديات الراهنة تقتضي أن يتحلى الجميع بأقصى درجات اليقظة والحيطة لإجهاض وإفشال المخططات الغادرة اليائسة حتى تبقى الجزائر عصية على أعدائها المتربصين، جزائر قوية وشامخة متمسكة بمرجعيتها الوطنية التي تخزن مآثر وبطولات الأسلاف، مشيرة أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها قيادة الجيش الوطني الشعبي خلال السنوات الأخيرة، بهدف تأمين كافة حدود البلاد لمواجهة أي طارئ، كفيلة بأن تدحض كل المؤامرات والتهديدات مهما كانت طبيعتها وأي كان مصدرها.وفي ذات السياق، أكدت المجلة، أن الجيش الوطني الشعبي يدرك تمام الإدراك أن لا شيء يعلو في كل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة على تأمين حاضر الجزائر وضمان مستقبلها في كنف الاستقرار والسكينة، مؤكدة أنه على يقين راسخ أن ذلك سيأتي بفضل أبنائها المخلصين الذين يتسلحون وهم ماضون في هذا الإنجاز بتصميم قوي وإرادة راسخة لا تقهر، مدركين فعلا حجم التضحيات الجسام التي قدمها الأسلاف متحدين كل الصعاب مهما عظمت وتدفعهم تلك اللحمة القوية وروح التضامن الكامنة بين الجيش الوطني وعمقه الشعبي والتي مافتئت تتعزز على مر السنين.وبحلول السنة الجديدة، أكدت مجلة الجيش الوطني أن هذا الأخير سيستمر في سياق تنفيذه مهامه الجليلة في كل الظروف مستعدا للتضحية بالأرواح اقتداء بالأسلاف، وجعل أجساد أفراده سدا منيعا ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الجزائر واستقرارها، كما أكدت ان النتائج الباهرة التي دأب على تحقيقها على مستويات عديدة كانت ثمرة عمل دؤوب ومستمر، إن في مجال تكوين الأفراد والتحضير القتالي، أو في مجال التجهيزات والمنشآت القاعدية، حيث وفرت القيادة العليا للجيش كل أسباب نجاح المسار التطويري للقوات المسلحة، وأمدتها بموجبات التحديث والعصرنة على نحو أتاح لها اكتساب عوامل ترقية الجانب العملياتي والقتالي لقوام المعركة، مثلما أكده نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش خلال الزيارات، باعتبار أن ترقية كافة القوات المسلحة هي الغاية الأساسية التي تنشدها القيادة العليا للجيش وتعمل على تجسيدها ميدانيا.

هذا ويواصل الجيش الوطني الشعبي تنفيذ مهامه بحزم، من خلال إدراكه أن تأمين حاضر الجزائر وضمان مستقبلها في كنف الاستقرار والسكينة في ضل الظروف الدولية الراهنة.ومن خلال نتائج عمليات مكافحة الإرهاب خلال شهر ديسمبر 2016، فقد تم القضاء على3 إرهابيين وتوقيف 10 عناصر إسناد، فيما تم توقيف 250 مهرب و513 مهاجر غير شرعي و22 تاجر مخدرات، كما استرجعت قوات الجيش خلال نفس الفترة 36 بندقية كلاشنيكوف وسبع بنادق رشاشة وبنادق مزودة بمنظار وثلاثة بنادق نصف آلية وقاذفات صواريخ وأسلحة نارية ومدافع تقليدية الصنع.



حسيبة.ب