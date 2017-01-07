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الجيـش العـراقي يواجه معركة شرسة

يناير 07, 2017 دولي 0

الجيـش العـراقي يواجه معركة شرسة

لدى محاولة دخول الموصل من الشمال

في الصباح كانت المعنويات مرتفعة بين القوات العراقية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، من أجل استعادة السيطرة على الموصل، وهي تتقدم من الطرف الشمالي للمدينة بمساعدة سيل من صواريخ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.لكن بمرور الوقت أول أمس، ساد التوتر الموقف على سطح أحد المباني خلف جبهة القتال الأمامية، حيث ينسق قادة عراقيون مع مستشارين أمريكيين سير المعركة، فيما يواجهون تحديات خوض معركة في محيط حضري ومع تفجير المتشددين سيارة ملغومة.وقال مستشار أمريكي “إنه ذلك الوقت من اليوم”، فيما هرع رفاقه العراقيون للتواصل مع رجالهم على الأرض عبر اللاسلكي عقب الانفجار.
ولأنهم أقل عددا بكثير وأقل قوة عسكرية تبنى متشددو الدولة الإسلامية إستراتيجـــــية انتظار وصول القـــــــوات العراقية لهدفها، قبل أن يشنوا هجوما مضادا عندما يكون خصمهم قد وصل لمرحلة من الإنهــــاك بعد يوم من القتال.
والمشهد من سطح المبنى الذي يبعد بضعــــة كيلومتـــــــرات عن أرض المعركــــــة، أثبت تكرار ذلك النهج وسمــــــح بإلقاء نظرة ســــــريعة على العلاقة بين القادة العراقيين وشركائهم الأمريكيين.
وبدأت القوات العراقية هجومها على مجمع الحدباء السكني في وقت مبكر من أول أمس، وهو ما أدخلها الحدود الشمالية للمدينة للمرة الأولى منذ بدء الحملة لاستعادة آخر معقل كبير للمتشددين في العراق، قبل نحو ثلاثة أشهر.وواصلت القوات تقدمها أمس، واقتربت من نهر دجلة الذي يجري في وسط الموصل.ودخلت القوات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب المدينة من الشرق في أكتوبر، لكن وحدات الجيش النظامي مثل الفرقة السادسة عشرة المنتشرة شمالي المدينة حققت تقدما أبطأ مما عطل الحملة.

وكالات

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