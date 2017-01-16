الجيش يتدخل ويفك العزلة على عدة مناطق

كثافـــــــة الثلــــــوج تشــــــل الطـــــــرق والمــــــــدارس

ما زال سوء الأحوال الجوية يتسبب في غلق الطرقات والمدارس والمنشآت العمومية والخاصة، بعد يومين من التساقطات الثلجية الكبيرة، ما استدعى استنفار الجيش الوطني الشعبي وحداته، من اجل فك العزلة المفروضة عبر عدد من المناطق النائية.

تساقــــــط الثلــــوج سيتواصـــــل فـــــي 19 ولايـــــــة

بحسب نشرية خاصة جديدة، فان تساقط الثلوج على وسط وشرق البلاد سيتواصل إلى غاية اليوم الأربعاء.في الوقت، الذي تعيش فيه العديد من الولايات أوضاع صعبة بفعل التساقط الكثيف للثلوج، ما أدى إلى غلق الطرقات وعزل قرى وتوقف الدراسة في العديد من المؤسسات التربوية، أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن أحوال الطقس لن تعرف تحسنا في المنطقتين حتى صبيحة الأربعاء.

فبحسب النشرية الخاصة الأخيرة، فتساقط الثلوج سيتواصل على المرتفعات، التي يفوق علوها 600 متر وستمس كلا من ولايات المدية، البليدة، عين الدفلى، بجاية، البويرة، تيزي وزو، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، جيجل، ميلة، سكيكدة، قالمة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة وسوق أهراس.

انـــــزلاق مركبـــــات وشلــــل عبــــر طرقـــــات البويــــرة

لا تزال الطرقات، التي تربط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، مغلقة بسبب الثلوج المتهاطلة بكميات معتبرة، قارب سمكها 30 سم على المرتفعات خاصة بالجهة الشرقية والجنوبية للولاية، حيث شلت حركة المرور عبر الطرقات الوطنية رقم 33 مرورا بمنطقة تيكجدة، رقم 15 مرورا بمنطقة اغبالو، والطريق الوطني رقم 30 ببلدية صحاريج، إضافة إلى عدة طرق ولائية، وجدت مصالح الدرك الوطني والأشغال العمومية صعوبة في فتحها.

وتواصل المصالح المعنية محاولتها لفتح الطرقات المغلقة، بإزالة الثلوج وصب الملح لتفادي الجليد، حيث تم تسهيل حركة المرور عبر الطرقات الولائية الرابطة بين بلديات تاقديت، المسدور وبرج اخريص، والطريق الولائي رقم 20 بين سور الغزلان وبرج اخريص، الطريق الولائي رقم 14 بقرية مغنين، فيما وجدت صعوبة لفتح الطريق الوطني رقم 8 بين سور الغزلان وديرة بمنطقة الخرط لكثافة الثلوج المتساقطة.

وخلف سوء الأحوال الجوية حدوث انزلاقات للمركبات على مستوى العديد من الطرقات، ولم يسجل فيها خسائر بشرية.

..مشكل التدفئة يمنــع التلاميـــذ مــن الالتحــــاق بالمــــدارس

ازدادت حدة مشكل غياب التدفئة لتمنع تلاميذ العديد من المؤسسات التربوية دخول حجرات التدريس منذ بداية الأسبوع الجاري، على خلفية موجة الأمطار والثلوج، التي تعرفها ولاية البويرة والتي كانت، والى جانب غياب التدفئة وراء تسربات مياه الأمطار إلى أقسام المؤسسة، ما حال دون مزاولة الدراسة بها.الوضع الذي شهدته ثانوية الغزالي بسور الغزلان وابتدائية بلعباس محمد بأولاد بليل، التي ناشد طاقمها التربوي الجهات المسؤولة التدخل العاجل وإنهاء معاناتها بتوفير التدفئة، التي عادة ما تكون ضمن ابرز المتطلبات بداية كل موسم دراسي والتي تزداد حدتها خلال هذه الفترة من السنة.

فيما حالت الثلوج والأمطار دون التحاق تلاميذ وأساتذة العديد من المؤسسات التربوية، بسبب غلق الطرقات وغياب وسائل النقل.

.. تخـــوف سكــــان القـــرى مــن نــدرة غــاز البوتـــان

وتعيش القرى النائية بالعديد من بلديات الولاية، التي لا تزال تفتقر للربط بالغاز الطبيعي، معاناة حقيقية، أمام موجة البرد والانخفاض المحسوس لدرجة الحرارة، الذي صاحب تساقط الثلوج، ليطفو بحاجتها الماسة إلى استعمال قارورات غاز البوتان، هذه الأخيرة، التي تعرف إقبالا واسعا من العائلات، التي تخوفت من ندرة هذه المادة الحيوية في مثل هذه الظروف.سكان العديد من القرى النائية كقرى بلدية بوكرام، قرومة، معالة، ديرة، الحاكمية، الدشمية ومختلف مداشر سوق الخميس والمقراني وأخرى، يواجهون رحلة البحث عن قارورات غاز البوتان، في ظل غياب الربط بالغاز الطبيعي، فأصبح الظفر بقارورة غاز هاجسا يؤرق سكان هذه القرى المعروفة بتضاريسها الوعرة وكثافة تساقط الثلوج، التي تخيم على مرتفعاتها لعدة أيام، ما زاد الوضع صعوبة، خاصة أمام ندرة قارورات غاز البوتان وفرصة التجار لرفع أسعارها لتحقيق الربح السريع.

وأبدى هؤلاء مخاوفهم من تجدد مشكل الندرة خلال هذه الأيام شديدة البرودة، في ظل عدم ربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي، ما يجبرهم على التوجه إلى المناطق المجاورة وقطع مسافة طويلة للبحث عن قارورة الغاز، التي هي محط إقبال بشكل واسع من العائلات خلال هذه الأيام الباردة، تفاديا للوقوع في مشكل غيابها وكحل للتدفئة والطهي.

.. دعم نقاط البيع بقارورات الغاز وخليــة أزمــة لمتابعـــة توزيعـــها

كشفت مصالح نفطال بالبويرة، عن برنامج خاص لتوزيع قارورات غاز البوتان على القرى النائية ببلديات الولاية، لضمان تزويدها بهذه المادة الحيوية في مثل هذه الظروف القاسية، حيث تم توزيع 9000 قارورة غاز يوميا لفائدة سكان القرى النائية كتلك المتواجدة ببلديات بوكرام، معالة، قرومة، الزبربر، سوق الخميس، والمقراني.

إلى جانب تشكيل خلية أزمة لمتابعة عملية توزيع قارورات الغاز وضمان وصولها إلى العائلات.

إجلاء 57 مريضا و5 حالات ولادة بسطيـــــــــف

بلغ مجمل التدخلات، التي قامت بها مصالح الحماية المدنية بسطيف، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 99 تدخلا، أغلبها يتعلق بإسعاف وإجلاء المرضى، حيث بلغت 57 حالة، بالإضافة إلى 5 حالات ولادة بكل من عموشة، عين لقراج، وسطيف، 3 حالات قصور كلوي في بني عزيز، بوعنداس، كما تم إسعاف وإجلاء 6 مصابين على اثر حوادث الانزلاق والسقوط، إلى جانب حوادث المرور، التي بلغ عددها 7 حوادث خلفت 4 مصابين بكل من حمام السخنة، العلمة، وأولاد صابر، إلى جانب إنقاذ عائلة متكونة من 5 أفراد نتيجة استنشاق غازات الاحتراق المنبعثة من مدفأة المنزل، و4 عمليات متعلقة بمساعدة مستعملي الطرقات، الليلة الماضية، على مستوى قرية “الموان” ببلدية الاوريسيا و«بوكحولة” على الطريق الوطني رقم 75 بين عين عباسة وعين الروى وكذا بين بلديتي الاوريسيا وعموشة على الطريق الوطني رقم 09، إلى جانب وضع أجهزة حماية على اثر حوادث الغاز أو التماسات الكهربائية وسقوط الأسلاك وأغصان الأشجار.

كما واصلت، أمس، مفارز من الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى عملها في إطار مهامها الإنسانية، حيث قامت بالتدخل على مستوى مناطق الأربعاء ناثيراثن، ذراع الميزان وتاخوخت، بهدف فك العزلة عن مناطق غطتها الثلوج، إثر التقلبات الجوية الأخيرة، التي عرفتها المنطقة بحر هذا الأسبوع، وقد قام أفراد الجيش الوطني الشعبي بفتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة مواطنين عالقين بفعل التساقط المستمر للثلوج.وأكدت وزارة الدفاع الوطني، أمس، في بيان لها تسلمت “وقت الجزائر” نسخة منه، عن “استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضررة، من خلال تسخير الإمكانات البشرية والمادية”.

وجبات ساخنة للمتشردين بقسنطينة

شرع الهلال الأحمر الجزائري بقسنطينة في تقديم وجبات ساخنة للمتشردين والعائلات المعوزة مع بداية التقلبات الجوية وتساقط الثلوج بالولاية بمعدل 60 وجبة ساخنة يوميا يتم توزيعها بوسط المدينة ومحطات المسافرين، والى ذلك تم ضبط قائمة العائلات المعوزة، التي ستستفيد من قفة المساعدات الغذائية.وفي ظل التساقط الثلجي كثفت مصلحة المساعدة الاجتماعية والاستعجالية بمديرية التضامن الاجتماعي نشاطاتها لفائدة الأشخاص دون مأوى والمتشردين، من خلال خرجات ميدانية ودوريات ليلية بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، الحماية المدنية، الصحة والحركة الجمعوية إلى جانب تدخلات استعجالية آنية بعد تلقي مكالمات على الرقم الاخضر 15/27، هذا وتعيش ولاية قسنطينة كغيرها من الولايات موجة من التساقط الثلجي الكثيف، الذي تشبب في عزل الكثير من المشاتي والمناطق النائية، على غرار منطقة كاف لكحل باعلي جبل الوحش وكذا بلدية زيغود يوسف ومسعود بوجريو.

من جهتها وجدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز صعوبة كبيرة في الوصول إلى المناطق، التي شهدت الساعات الأخيرة انقطاعات في التموين بالكهرباء والغاز لصعوبة المسالك وكثافة الثلوج، التي زاد علوها عن 70 ملم خاصة بقرية السفرجلة بزيغود يوسف وكاف لكحل، ومناطق أخرى لا يزال سكانها في عزلة حقيقية وبرد قارص في ظل هذه الظروف، ما جعل فرق الدرك الوطني والجيش الشعبي الوطني تتدخل لفتح المسالك خاصة بأعلى جبل الوحش ومنحدرات الكونتور، مع تقديم وجبات ومؤونة وكذا اغطية لقاطني هذه المناطق، في ظل تواصل موجة البرد الثلوج إلى يوم الأربعاء.

..خليــة أزمـــة لتوزيــع غـاز البوتـان

شكلت مصالح ولاية قسنطينة خلية أزمة يترأسها والي الولاية وبمعية كل القطاعات والهيئات، فور صدور النشرية الخاصة لمصالح الرصد الجوي، مع استنفار كلي للتدخل عند أي طارئ في ظل موجة التقلبات الحادة، التي تعيشها الولاية.

من جهتها سجلت مصالح الحماية المدنية عديد التدخلات منذ بداية التقلبات الجوية لفك المسالك، خاصة تلك التي تعرف صعوبة كبيرة في الحركة بمعية الجيش الشعبي الوطني والدرك أين سخرت كاسحات الثلوج والشاحنات لإزالة الثلوج المتراكمة على قارعات الطرقات وبالمناطق النائية والمعزولة وتحديد بالطريق السيار شرق غرب بمنطقة جبل الوحش والجهة المعاكسة، الذي يعرف حركية كبيرة، حيث عرف توقفا كليا ليلة أمس الأول، مع غزارة التساقطات الثلجية وصعوبة التدخل، ما أدى إلى توفق حوالي 300 مركبة بأعلى جبل الوحش وإلى ساعات المتأخرة من الليل، وعلى ضوءها تم تشكيل خلية أزمة وتدخل آني وميداني لمختلف القطاعات من اجل فك الخناق وتسريح الطريق وإلى غاية الصباح.ولضمان توفير قارورات غاز البوتان، فقد أكدت مسؤولة التسويق والقسم التجاري بمؤسسة نفطال فرع بونوارة بقسنطينة، نورة نموشي، أن غاز البوتان متوفر مع زيادة في معدل الإنتاج اليومي، الذي يلامس 24 ألف قارورة يوميا، ضف إلى ذلك الاحتياطي، الذي يعادل 04 آلاف طن من البوتان، كما تم توزيع 05 آلاف قارورة بوتان، خلال اليوم الأول من بداية تساقط الثلوج بربوع ولاية قسنطينة، وتحديدا بالمشاتي والقرى النائية.



ح ح/ سليم خ/ ل. د/هيبة عزيون