“الجيش السوري يسيطر على نبع للمياه قرب دمشق”

الإعلام الحربي لحزب الله:

قال الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية، إن القوات الحكومية السورية دخلت بلدة عين الفيــــــجة قرب دمشق أمس، وانتزعت السيطرة على نبع ومحطة ضخ تمد معظم أنحاء العاصمة بالمياه من يد مقاتلي المعارضة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجيش السوري لم يدخل البلدة بعد، لكن يتوقع أن يدخلها بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع مقاتلي المعارضة الذين يحاربون للاحتفاظ بالمنطقة التي يسيطرون عليها منذ سنوات.

وأصبح وادي بردى الذي تقع فيه عين الفيجـــــة، أعنف ساحة معركة في الحــــرب الأهلية السورية وتسبب قطع إمدادات المياه في نقص حــــــاد في دمشق منذ بداية العام.

وقال الإعلام الحربي لحزب الله في بيان، إن الجيش السوري دخل عين الفيجة ورفع العلم السوري على منشأة النبع. وتابع أن الاتفاق يشمل خروج المسلحين من المنطقة.

وقال المرصد، إن من المتوقع أن يدخل اتفاق حيز التنفيذ ليخرج بموجبه مقاتلو المعارضة بالأسلحة الخفيفة متجهين إلى محــــافظة إدلب شمال غرب البلاد، وهي معقل لجماعات المعارضة المسلحة.

وأضاف المرصد، أن الجيش لم يدخل عين الفيجة، بعد أو يسيطر على نبع المياه أو محطة الضخ.وتقدمت القوات الحكومية وحلفــــــاؤها ومن بينهم حزب الله في منطقة وادي بردي بعد أسابيع من المعارك الضارية، في محاولات للسيطرة على النبع ومحطة ضخ المياه.

وكالات