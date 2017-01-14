“الجهات التي خططت لربيع عربي بالجزائر فشلت”

الأمين العام لـ”الأرندي”، أحمد أويحيى، يؤكد:

أكد الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، أن الجهات التي خططت لسيناريو ربيع عربي بالجزائر فشلت، بفضل الدور الكبير لذي لعبه الشعب الجزائري، الذي أحبط كل المحــاولات التي كانت تهدف إلى ضرب الاستقرار الأمني في البلاد.

أكد أويحيى، خلال لقائه بمناضلي حزبه في جلسة مغلقة بالجزائر العاصمة، أمس، بأن “كل محاولات تصدير الربيع العربي فشلت بعد تكاتف جهود المواطنين ويقظتهم”، مضيفا بأنه “في 2 جانفي الماضي كانت الدولة على كف عفريت، ترجمته النداءات للإضراب”، متسائلا عما إذا كان الشعب يعرف من يقف وراء هذا الإضراب والدعوة إلى التخريب، حيث قال في هذا الشأن بأن “الساعين وراء هذه الدعوات – في إشارة منه إلى أطراف خارجية-، قد فشلوا في خلق الربيع العربي”.

وعرج الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي على الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي أرجعها إلى تراجع أســـعار البترول، حيث قال “إننا أكلنا من رأس المال”، وهو ما يعني بحسبه احتياط الصرف بالعملة الصعبة، وهو ما انعكس على الجانب الاقتصادي، مضيفا في نفس الوقت بأن “الدولة لم تبخل في مساعدة مواطنيــــها، من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لشعبها، عكس الدول الأخرى التي لا يوجد فيها بحسبه الخدمات التي تقدم في الجزائر، على غرار الخدمات الصحية والتعليم المجاني”.



ربيع.م