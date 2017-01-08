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الجــيش الفرنسي سيعــزز دفـاعاته

يناير 08, 2017 دولي 0

الجــيش الفرنسي سيعــزز دفـاعاته

للتصدي للهجمات الإلكترونية

قال وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، أمس، إن فرنسا أقل عرضة من الولايات المتحدة للهجمات الإلكترونية من دول أجنبية وإن الجيش الفرنسي سيعزز موارده للتصدي لهذه الهجمات.

في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية الأسبوعية، قال لو دريان “إن هناك خطرا حقيقيا بوقوع هجمات الكترونية على البنية الأساسية المدنية الفرنسية مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والنقل”. بالإضافة إلى هجمات ضد الديمقراطية ووسائل الإعلام الفرنسية.
وقالت وكالات المخابرات الأمريكية في تقرير نُشر يوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر توجيهات بشن حملة إلكترونية لمساعدة فرص نجاح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات، من خلال تشويه صورة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وسئل لو دريان عما إذا كانت فرنسا بمنأى عن مثل هذه الهجمات، فقال” بالطبع لا يجب ألا نكون ساذجين.”وستُجري فرنسا انتخابات رئاسية في أفريل-ماي وقال المرشح المحافظ البارز فرانسوا فيون، إنه يريد تحسين العلاقات مع روسيا وأشاد به بوتين. وتؤيد أيضا مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تعزيز العلاقات مع روسيا.وتوترت العلاقات بين فرنسا وروسيا، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وبسبب دور روسيا في الحرب في سوريا. وألغى الرئيس الاشتراكي المنتهية ولايته فرانسوا أولوند بيع سفن حربية لروسيا ولعب دورا رئيسيا في فرض عقوبات على روسيا بشأن القرم.
وقال لو دريان، إنه لو كان قد تم التلاعب فعلا في الانتخابات الأمريكـــية فــــــــإن ذلك سيعد تدخلا غير مقبــــــول لأن استهداف النظام الانتخابي لبلد يعني مهاجمة مؤسساته الديمقراطية وسيادته.
وقال “أجهزتنا بحثت الموضوع لاستخلاص الدروس من أجل المستقبل.” وأشار لو دريان أيضا إلى هجوم إلكتروني تعرضت له محطة تي في 5 موند التلفزيونية الفرنسية في 2015.
وفي أفريل 2015، أوقف متسللون بث المحطة. وأبلغت مصادر قضائية فرنسية رويترز فيما بعد، إن متسللين روسا لهم صلة بالكرملين ربما هم المسؤلون عن هذا الاختراق.

وكالات

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