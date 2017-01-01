الجــــزائر قـــادرة على إنتـــاج 6 ملايـــين طن من البطاطــــا

رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي المادة، قدماني أحسن:

أكد رئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، قدماني أحسن، أن محاربة الوساطة والاحتكار والمضاربة، أحد عوامل ضمان انخفاض أسعار المواد الفلاحية، في مقدمتها مادة البطاطا، التي بإمكان الجزائر إنتاج 6 ملايين طن سنويا .

وأوضح قدماني في تصريح لوسائل الإعلام أمس، أن تكلفة إنتاج الهكتار الواحد من زراعة مادة البطاطا بلغت 120 مليون سنتيم، نظرا لعدة عوامل، منها نقص العاملين في المجال الزراعي لمختلف الخضروات والفواكه، إلى جانب الارتفاع المتزايد في أسعار الأسمدة، حيث أشار ذات المتحدث، إلى أن غياب المرافقة من قبل التقنيين الفلاحيين في مجال زراعة البطاطا، فضلا عن نقص وسائل التخزين وصعوبة عمليات التصدير، من بين الدوافع التي جعلت الفدرالية تمد يد العون إلى كل المستثمرات الفلاحية المتخصصة في إنتاج مادة البطاطا، من خلال التنسيق المستمر مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتوفير غرف التبريد، التي تعتبر من أهم وسائل الدعم، حتى لا يضيع المنتوج، مع تشجيع الفلاحين على تكثيف زراعة البطاطا عبر كل المناطق التي تتناسب تربتها مع زراعتها، كما تعكف الفدرالية خلال هذه الفترة الحساسة على محاربة الوسطاء وكل أشكال الاحتكار والمضاربة حتى تصل هذه المادة إلى المستهلك بأسعار معقولة.

ويذكر، أن المناطق الجنوبية، تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نتائج مشجعة في مختلف المتوجات الزراعية، في مقدمتها البطاطا، حيث تعتبر مدينة الوادي إحدى الولايات النموذجية التي حققت قفزة نوعية في مجال الإنتاج الزراعي خلال السنوات الأخيرة.

وأكد نفس المتحدث، أن هذه الوثبة تهددها مخاطر محدقة في حال استمرار الأوضاع على حالها، بسبب وفرة الإنتاج في محاصيل محددة وخاصة البطاطا والطماطم، كما أن سعر البطاطا حاليا يتراوح بين 40 و60 دينارا في السوق.

ويرى رئيس الفدرالية، أن الجزائر قادرة على بلوغ سقف 6 ملايين طن من الإنتاج سنويا، ما يجعلها تضمن الاستمرارية في توجيه الفائض من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية، لكنه دعا في هذا الصدد، إلى “ضرورة حل معضلة التوزيع التي ما تزال تؤرق المنتجين، حيث تنتج بلادنا ما يقارب 300 ألف طن من البذور سنويا، وبالإمكان تصدير جزء منها لإفريقيا بالنظر إلى الإستراتجية الجديدة التي ينتهجها القطاع في بلادنا، والتي حققت نتائج معتبرة، في ظل السياسة الرشيدة للحكومة التي تعول كثيرا على الاستثمار في المجال الفلاحي كبديل من البدائل عن النفط”.

ربيع محيوت