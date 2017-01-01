الجــزائـر تعـرض على ليبيـا مـخطط”حلحلة” الأزمة

آخر تحديث : يناير 1st, 2017 8:20 مساءً
يناير 01, 2017 Wakteldjazair الأخيرة 0
بإيجاد مدخل توافقي بين حفتر والسراج
أعلن، أمس، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، عن “وجود تنسيق قوي بين مصر وتونـــــس بالتعــــاون مع الجزائر لإيجاد حل سياسي في ليبيا”.
وكشفت صحيفة “الأهرام”المصرية عن “الجهيناوي، تأكيده أن التنسيق “المصري – التونسي- الجزائري” بشأن الأوضاع في ليبيا قوى للغاية، وثمة تبادل للأفكار والآراء”، معتبرا أن “البلدان الثلاثة تحاول دفع الفرقاء الليبيين نحو اتخاذ المسار السياسي وإيجاد حل سياسي للأزمة”، مضيفا أن “مصر وتونس والجزائر، هي التي تمتلك الفاعلية الأكبر في حل الأزمة الليبية “.
من جهتــــــه، أكد الرئيــــس التونـــــسي الباجـي قايد السبسي أمس، أن بلاده “ستعلن عن مبادرة جديدة لرأب الصـــــــدع في ليبيا، بالتنسيق مع الجزائر ومصر”، مشـــيرًا إلى أنه “توجه لعقد اجتماعات على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاثـــــة، وبعــــــد ذلك على مستوى رؤساء الدول”.
ل.د
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