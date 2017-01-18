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الجــزائريان كـنزة مباركي وعمر فروج في الصدارة

يناير 18, 2017 فن وثقافة 0

الجــزائريان كـنزة مباركي وعمر فروج في الصدارة

مسابقة التأليف المسرحي للطفل في مهرجان العربي للمسرح:

فاز جزائريان بجائزتين (الثانية والثالثة) في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال لسنة 2016 المنظمة في إطار مهرجان العربي للمسرح الذي تتواصل فعالياته يوم الثلاثاء بوهران.

وقد افتكت كنزة مباركي الجائزة الثانية الجزائرية عن نصها „جحا ديجيتال“، الذي يحكي قصة جحا، الشخصية العربية المشتركة القادم من عالم الأسطورة، حيث يعمل على جلب اهتمام الأطفال إلى أصالتهم وعدم نسيان تراثهم ولغتهم وهويتهم العربية أمام طغيان وسائل التكنولوجيات الحديثة التي سلبت عقولهم. كما نال الجزائري عمر فروج الجائزة الثالثة عن نصه المسرحي „صفر واحد“، الذي يحاول من خلاله ابراز أهمية الإعلام الآلي في تنمية طريقة تفكير الاطفال وكيف يمكن أن تفتح لهم هذه الوسيلة مجالات عديدة.
وكتبت كنزة مباركي على صفحتها الفيسبوكية تعليقا على هذا الفوز بالقول:“كانت تجربة أعتز بها.. ندوة محكمة نظمتها الهيئة العربية للمسرح ضمن برنامج مهرجان المسرح العربي، الذي نظمته والديوان الوطني للثقافة والإعلام بوهران ومستغانم، وحددت فيه مرتبة نصي „جحا ديجيتال“ بالثانية بعد حجب الجائزة الأولى في مسابقة النص المسرحي الموجه للصغار. وسبق للكاتبة أن تحصلت مرتين متتاليتين على جائزة الشهيد „علي معاشي“ الموجهة للشباب، ونالت أيضا جائزة الدكتورة هيفاء السنعوسي للمونودراما بالكويت في العام الماضي.
كما تحصل الدكتور مصطفى محمد عبد الفتاح من سوريا، الذي شارك بنص „دارين تبحث عن وطن“، عن الجائزة الثانية مكررة، فيما عادت الجائزة الثالثة المكررة للنص „صورة سيلفي“ من تأليف المصري محمد محمد مستجاب. وقد ركزت النصوص الأربعة المقدمة في إطار هذه المسابقة على موضوعي وسائل تكنولوجيات الاتصال الحديثة وعالم الفضاء.
أما الجائزة الأولى، فقد قررت لجنة التحكيم لهذه المسابقة حجبها بسبب „بعض الضعف“ في مستوى اللغة في النصوص الأربعة المذكورة المرشحة للفوز والكتابة المشهدية وكذا بناء الشخصيات، وذلك بدون إنقاص من حقوق المتسابقين من القيمة النقدية للجائزة حسب ما ذكره أحد أعضاء لجنة التحكيم، الناقد الفلسطيني فتحي عبد الرحمان الذي أبرز أن هذه النصوص „بحاجة إلى تطوير“ وهي متقاربة، ما جعل اللجنة تفضل أن تكون الجوائز مكررة.

خ.م/ وكالات

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