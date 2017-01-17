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الجعفري رئيـــسا لوفــد الحكومـــة السوريــة إلى مفاوضــات استانـــا

يناير 17, 2017 دولي 0

الجعفري رئيـــسا لوفــد الحكومـــة السوريــة إلى مفاوضــات استانـــا

المعارضــــة تسمـــي علــــوش لتمثيلهــــا

اختارت دمشق سفيرها في الأمم المتحدة بشار الجعفري لترؤس وفدها إلى محادثات استانا، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية أمس، في وقت سيراس القيادي في “جيش الإسلام” محمد علوش وفد ممثلي الفصائل المعارضة، بحسب قيادي معارض.

ذكرت صحيفة “الوطن” القريبة من دمشق في عددها أمس، أن الوفد السوري الرسمي “سيكون مماثلاً للوفد الذي ذهب سابقاً إلى جنيف” وسيكون “برئاسة الدبلوماسي السوري والمندوب الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري”. ويتضمن الوفد وفق الصحيفة، “شخصيات تمثل المؤسسة العسكرية وشخصيات تمثل القانون السوري، بحيث يكون الوفد ممثلاً للدولة السورية مجتمعة”.في المقابل، سيرئس محمد علوش، القيادي في جيش الاسلام، وهو فصيل نافذ في ريف دمشق، وفد الفصائل المعارضة الى استانا، وفق ما أكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية احمد رمضان لوكالة فرانس برس أمس.وقال إن وفد الفصائل سيضم قرابة عشرين شخصا.وأعلنت الفصائل أول أمس، أن وفدها سيكون عسكريا على أن يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين من الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية. وعلى غرار الجعفري الذي ترأس وفد دمشق إلى مفاوضات جنيف، شغل علوش منصب كبير المفاوضين في وفد المعارضة إلى جنيف، حيث تبادل الرجلان الاتهامات أكثر من مرة.
وغالبا ما كان الجعفري يصف كبير مفاوضي المعارضة بـ”الإرهابي”، ويرد الأخير باتهام قوات النظام بارتكاب “المجازر” في سوريا، داعيا إلى الاستمرار في قتالها ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد.وأعلنت موسكو ابرز حلفاء دمشق وانقرة الداعمة لفصائل المعارضة في 29 ديسمبر، وقفا لإطلاق النار في سوريا، بدا تطبيقه في اليوم التالي. ودعتا إلى محادثات تعملا مع طهران الداعمة لدمشق، على عقدها في 23 جانفي في استانا.وغداة تأكيد الفصائل، أن المباحثات ستتناول حصرا “تثبيت” وقف إطلاق النار، مبدية استعدادها لطرح مسألة التسوية السياسية للنزاع من دون “تعطيل مسار جنيف”، نقلت صحيفة الوطن أن دمشق ذاهبة لبحث “الحل السياسي”.
وأوردت في تقريرها أمس “لا يتوهم أحد أن دمشق ذاهبة إلى أستانا للبحث في وقف للعمليات القتالية، كما يريد البعض أن يروج، أو لتثبيت ما سمي بوقف لإطلاق النار، بل دمشق ذاهبة في إطار رؤيتها لحل سياسي شامل للحرب على سوريا… ولإعادة فرض هيمنة وسيادة الدولة على كامل الأراضي السورية”.وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن “أحد أهداف لقاء أستانا هو أولا تثبيت وقف إطلاق النار”.وفشلت جولات تفاوض سابقة عقدت في جنيف خلال السنوات الماضية في التوصل إلى تسوية للنزاع بسبب الخلاف الكبير حول مصير الأسد الذي كانت المعارضة تطالب برحيله، فيما تعتبر دمشق أن المسألة غير قابلة للنقاش.

وكالات

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