الجزائـــر تستـــــورد “الخرشف والقرنون”!

آخر تحديث : يناير 29th, 2017 9:16 مساءً
يناير 29, 2017 Wakteldjazair همسات 0
اكد، أمس، النائب الحر، لحبيب زقاد، في مداخلته حول التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر بالمجلس الشعبي الوطني، أن “البنوك الجزائرية تمول بالعملة الصعبة استيراد الدلاع والبطيخ وكل أنواع الفواكه، وهو دليل قاطع عن تفكك المنظومة التجارية في الجزائر، وثراء الكثيرين من خلال تحويل العملة الصعبة عبر شركات التصدير والاستيراد”، مشيرا إلى أن “الجزائر تستورد ما قيمته 50 مليون دولار من اللبان و63 مليون دولار من المايونيز وحوالي 20 مليون دولار من القرنون والخرشف، وهنا نفهم بأن الجزائر تتجه نحو الانهيار”.
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