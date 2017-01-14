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الجزائـــر تستضيــف الطبعـــة القــادمــة

يناير 14, 2017 رياضة 0

الجزائـــر تستضيــف الطبعـــة القــادمــة

البطــــولـــــة المتوسطيــــة للـــمـــصـــــارعـــة

نالت الجزائر شرف احتضان النسخة المقبلة من بطولة البحر الأبيض المتوسط للمصارعة، المزمع إقامتها في مارس القادم، وذلك حسب ما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للمصارعة.

كشف الاتحاد الدولي للمصارعة، عن الموافقة على طلب الجزائر لاحتضان النسخة المقبلة من بطولة البحر الأبيض المتوسط للمصارعة الخاصة بفئة الأواسط والأشبال لأقل من 23 سنة للسيدات والذكور والخاصة بالأنواع المصارعة الثلاثة، المزمع إجراؤها في الفترة ما بين 7 إلى 9 مارس القادم.
وكانت الجزائر قد قدمت ملف الترشح، خلال فعاليات الطبعة الماضية  التي جرت بالعاصمة الاسبانية مدريد، والتي تم خلاله عرض القاعة التي ستحتضن المنافسة، وكذا الفعاليات الرياضية الدولية التي سبق للاتحادية الوطنية استضافتها على غرار تصفيات إفريقيا – اوقيانوسيا لألعاب ريو الاولمبية، والتي نجحت الجزائر في تنظيمها في القاعة البيضوية التابعة لمركب 5 جويلية الأولمبي.
وأكدت الاتحادية الوطنية عن فرحتها الكبيرة لذات الفوز الكبير، الذي يعكس قدرة الجزائر على الفوز بحق تنظيم النسخة المقبلة من البطولة المتوسطية، خاصة أن الجزائر تملك كل الشروط اللازمة، وستعمل على ضمان بطولة ناجحة على كافة المستويات.
كما أنه من المقرر أن تشارك النخبة الوطنية بتعداد كبير في الموعد المتوسطي القادم، خاصة من الفئات الشابة، من أجل منحها فرصة كسب التجربة تحسبا للمواعيد الهامة القادمة الأخرى، منها ألعاب التضامن الإسلامي المقررة في شهر ماي بباكو، مع تحقيق مشاركة إيجابية في البطولة بإقامة التحضيرات في المستوى، بخوض تربصات تحضيرية بالمركز الفني لتجمع وإعداد المنتخبات الوطنية بالسويدانية بالجزائر العاصمة، بقيادة الطاقم الفني الوطني المتكون من مسعود زغدان، محمد بن رحمون، سعيد فوضيل وفيصل عون.
أما بخصوص الأهداف المسطرة من طرف الاتحادية لهذا الموعد المتوسطي، فقد اعتبرت الهيئة أن المنافسة هامة على صعيد التكوين، تحضيرا للرهانات التي تنتظر التشكيلة الوطنية في الموسم الحالي، غير أن الطموح يبقى أيضا تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الفني، فقد حددت الهيئة الفيدرالية لاتحادية المصارعة هدفها ببلوغ الأدوار الأولى لفئتي الذكور والسيدات.
رابطة الجزائر تسيطر على فعاليات البطولة الوطنية
سيطر مصارعو رابطة الجزائر على منافسات البطولة الوطنية للمصارعة (أكابر) التي جرت  نهاية الأسبوع بالقاعة المتعددة الرياضات بالشراقة، بمشاركة 190 رياضي ورياضية من 19 رابطة جهوية، حسب ما علم لدى الاتحادية، وعرف هذا الموعد الوطني الذي نظمته الهيئة الاتحادية للعبة سيطرة ممثلي رابطة الجزائر على منافسات المصارعة الإغريقية الرومانية إلى جانب ممثلي عنابة وبرج بوعريرج، وعرفت منافسات المصارعة الحرة سيطرة رابطة الجزائر ووهران وبرج بوعريرج وعنابة.
وعن هذه المنافسة أوضح مدير الفرق الوطنية ادريس حواس “لقد وضعت الاتحادية كل الإمكانيات البشرية والمالية لإنجاح هذه المنافسة التي عرفت مشاركة قياسية، وهو ما يدل على مدى العمل المنجز على مستوى الفئات”، وأضاف بخصوص المستوى الفني، “كان مستوى المنافسة جيدا في بعض الأوزان، والذي يؤكد وجود متابعة ميدانية جيدة، كما أن سياسة التكوين مطبقة لدى الأندية والرابطات الولائية”. واختتمت المنافسات بتوزيع الكؤوس والميداليات على المتوجين خلال حفل حضره أعضاء الاتحادية المعنية وممثلون عن مديرية الشباب والرياضة.
نادية. غ

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