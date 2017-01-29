الجزائــر ترافــع لإصلاح عاجــل للاتحــاد الإفريقــــي

التغيرات الشاملـة الحاصلــة فـي العالــم تــفرض ذلــك

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن مسار إصلاح الاتحاد الإفريقي “أضحى ضرورة”، مشيرا إلى “الأهمية البالغة”، التي توليها الجزائر لهذا المسار.

أشار سلال في تدخل له خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول مسألة إصلاح الاتحاد الإفريقي، إلى ان “مسار إصلاح الاتحاد الإفريقي، الذي قررنا إسناده للرئيس كاغامي، أضحى ضرورة ويأتي في سياق خاص يتميز بالحاجة الملحة للاستجابة لمقتضيات اندماج إفريقيا وتنميتها وكذا التغيرات الشاملة الحاصلة في العالم”.

وذكر بهذا الصدد، أن الرئيس بوتفليقة قد أعرب مؤخرا مرتين بصفة رسمية عن هذا الاهتمام للرئيس الرواندي بول كاغامي. واعتبر سلال ان أهمية هذه المهمة (إصلاح الاتحاد) وكذا نتائجها “تستوقفنا جميعا من اجل ملائمة أفضل لمسار الإصلاح هذا، الذي نأمله فعالا وموجها نحو التكفل بالتحديات الحقيقية، التي نواجهها”. وأضاف يقول ان مبادرة الإصلاح “لا تقع على عاتق على الدول الأعضاء فحسب” ولكن “تشمل هيئات واليات منظمتنا المدعوة لتقديم مساهمتها”.

وأكد سلال يقول انه “في هذا المنظور يجب ان تكون اقتراحات التكييف والتعديل والتحويل المؤسساتي لمنظمتنا، التي سنقوم بالمصادقة عليها اثر أشغالنا هذه ثمرة تفكير دقيق يدمج الدروس، التي استخلصناها من التجارب السابقة لتجسيد التطلعات والأهداف المتضمنة في الأدوات الأساسية للاتحاد الإفريقي، خاصة ميثاقها التأسيسي والتصريح الرسمي للذكرى ال50 لمنظمة الوحدة الإفريقية/ الاتحاد الإفريقي وأجندة 2063”.

و اعتبر الوزير الأول، الذي يمثل رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع ان الاتحاد الإفريقي “يستمر في مواجهة التحديات متعددة الأشكال المتعلقة بالاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والنقائص في مجال التنسيق ضمن المنظومة المؤسساتية لمنظمتنا”، مؤكدا ان التكفل بهذه التحديات “يمر أساسا بمسعى براغماتي يرتكز على الاستعمال العقلاني للموارد المالية المحدودة وتخصيصها لانجاز برامجنا ومشاريعنا التنموية المتضمنة في أجندة 2063”. وذكر سلال من جهة أخرى بمحاولات التحسين والمراجعة المتعلقة بالبنية المؤسساتية وإجراءات ومناهج عمل وسير الاتحاد وأجهزته. واسترسل قائلا “و إن كانت هذه المحاولات تستحق الثناء لكنها للأسف لم تفض بعد للنتائج المتوخاة، على غرار وضع وتطبيق آلية للمسائلة ومراجعة الأدوات القانونية للاتحاد الإفريقي وتقييم الشراكات الاستراتيجية للمنظمة مع باقي العالم”.

من جهته عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عقب اللقاء، الذي جمعه بعبد المالك سلال ممثل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الإفريقي، عن ارتياحه للتعاون الهام القائم بين الجزائر ومنظمته في مختلف المجالات، على غرار التغيرات المناخية والتنمية والسلم والأمن، وأشار الأمين العام الأممي إلى أنه تطرق رفقة سلال إلى الانشغالات المتبادلة، لاسيما الوضع في مالي وليبيا والمسألة الصحراوية، حيث صرح في هذا الشأن كان لنا تبادل هام ومفيد لوجهات النظر وجرت المحادثات بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.



ساسي.ب