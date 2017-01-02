“الجزائـر في أحضـان صحرائها” حققت أهدافها

ولد علي من إيليزي:

أكد وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي، مساء أول أمس، بالمقاطعة الإدارية المنتدبة لجانت، ولاية إليزي، أن تظاهرة “الجزائر في أحضان صحرائها” حققت الأهداف التي سطرتها وزارة الشباب والرياضة. وأضاف الوزير على هامش اختتام فعاليات الطبعة الثانية لهذه التظاهرة الشبانية أنها ساهمت بشكل ملموس في إثراء قيم التضامن والتطوع والأخوة بين الشباب الجزائري، فضلا عن مساهمتها الفعالة في تنمية وتطوير السياحة الصحراوية، كما يعد هذا الحدث الشباني الهام فرصة سانحة لتوطيد روح المواطنة بين الشباب الجزائري القادم من مختلف ولايات الوطن، فضلا عن الدور البارز الذي لعبته هذه التظاهرة في تعزيز الوحدة بين أبناء الوطن الواحد.

قبل هذا، طاف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بمختلف أجنحة معرض الفنون التشكيلية بدار الشباب بوسط المدينة، الذي نظم في إطار التوأمة الثقافية بين فنانين تشكيليين من تونس الشقيقة ونظرائهم الجزائريين. وقد عرفت الطبعة الثانية لتظاهرة الشبانية: الجزائر في أحضان صحرائها التي احتضنتها عروس الطاسيلي جانت، في الفترة الممتدة من 26 ديسمبر إلى 1 جانفي 2017، مشاركة أزيد من 800 شاب يمثلون مختلف ولايات الوطن، كما ذكرت المديرة العامة لشباب بوزارة الشباب والرياضة سامية بن مغسولة.

وتم خلال هذا الحدث الشباني القيام بالعديد من النشاطات، كحملة واسعة لنظافة المحيط وتوزيع هدايا مختلفة على سكان المناطق النائية وتوزيع 3 آلاف وجبة غذائية من طبق الكسكسي على المساجد وبعض العائلات المعوزة، إضافة لزيارة بعض المواقع السياحية بالمنطقة على غرار موقع البقرة الباكية وصخرة الفيل، فضلا عن تنظيم رحلة استكشافية للمجمع الغازي تقنتورين بإقليم بلدية عين أميناس، وكذا تنظيم حملة للتبرع بالدم لمختلف الهياكل الصحية للمدينة، تضيف السيدة بن مغسولة.

كما استمتع جمهور عاصمة الطاسيلي أزجر بعروض موسيقية لمختلف الطبوع الجزائرية إضافة إلى فرق موسيقية محلية، وذلك بساحة الحفلات، ناهيك عن معارض لصناعات التقليدية تبرز الموروث الثقافي لكل ولاية، مثلما أشير إليه.



ق.ث