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“الجزائر ملتزمة بالتنمية المستدامة المسطرة في 2030”

يناير 25, 2017 الحدث 0

“الجزائر ملتزمة بالتنمية المستدامة المسطرة في 2030”

بعدما حققت أهداف الألفية قبل استحقاق موعدها، ولد خليفة:

كشف، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، أن “الجزائر قد حققت أهداف الألفية قبل استحقاق موعدها، وهي الآن ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المسطرة في أجندة 2030”.
وأفاد ولد خليفة خلال استقباله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسق لنظام الأمم المتحدة “البنيد” الجديد بالجزائر، إيريك أوفرفيست، بالغرفة السفلى للبرلمان، أن “الجزائر كانت قد باشرت بمبادرة من الرئيس بوتفليقة سلسلة من الإصلاحات منذ 2011”، قائلا انه “تم بفضلها تعزيز الحريات والحقوق الفردية والعامة، التي تضاف إلى ما عرفه المجتمع الجزائر من تحسن في مستوى المعيشة الذي يمكن ملاحظته من خلال ارتفاع مؤشرات نسبة التعليم ومعدل الحياة، وذلك كله بفضل تعزيز دور المواطنة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.
من جانبه أبدى ممثل برنامج الأمم المتحدة ايريك أوفرفيست “إعجابه بما حققته الجزائر خلال السنوات الأخيرة”، كاشفا أنها “باتت بلدا مرجعيا في مجال تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، فضلا عن ما حققته من تقدم بفضل استقرارها، لاسيما بالنظر إلى مؤشر التطور البشري المستدام، الذي يعتبر الأعلى في القارة الإفريقية”، معتبرا أن “ذلك إنجاز يستحق التقدير لكون الجزائر استطاعت المحافظة على طبقة متوسطة قوية رغم مؤشراتها السكانية المتزايدة.”
تجدر الإشارة إلى أن “هذا اللقاء يعد فرصة لاستعراض مواقف الجزائر من مختلف القضايا الجهوية والإقليمية الراهنة مع التركيز على دورها في حل النزاعات وفق المبادئ الثابتة لسياستها الخارجية”.

لخضر داسة

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