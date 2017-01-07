الجزائر.. قرن كامل بعد إيبرهاردت..

رواية “أربعون عاما في انتظار إيزابيل” للكاتب سعيد خطيبي:

«أربعون عاماً قضيتها في الجنوب، وسنة جديدة بدأت الآن تلوّح لي، بمرارة، من الشمال”. هكذا نقرأ في الصفحات الأخيرة من رواية “أربعون عاماً في انتظار إيزابيل” للكاتب سعيد خطيبي.

جوزيف رينشار، أو يوسف بعدما دخل الاسلام وغيّر اسمه، رسّام وجندي فرنسي سابق شارك في الحرب الكبيرة، وبعدها حرب التحرير الجزائرية، واقفاً مع رفيقه سليمان ضد فرنسا، يعيش في مدينة بوسعادة منذ أربعين عاماً والآن هو على بعد أيامٍ من تركها مُكرهاً. أمّا إيزابيل، فهي إيزابيل ايبرهارت رحّالة من أصول روسية سويسرية، تختلف الروايات عن سبب مجيئها إلى الجزائر في بداية القرن العشرين وإلى منطقة المغرب عموماً. ولا علاقة لها بجوزيف سوى أنّها تاهت مثله في الجنوب، وقبله بعقود، حتى جرفها سيّل هائج ذات يوم من سنة 1904 قرب مدينة عين الصفراء.

لكن هنالك خيط آخر في الحكاية، المخطوط الذي وجده جوزيف عند موظف في البلدية، رزمة أوراق صفراء يُقال أنّها لإيزابيل، يوميات من ثمانية فصول يعمل جوزيف منذ سنوات طويلة، بعد أن راجع المخطوط وحرّره ووضع له النقاط والفواصل، على تحويله إلى لوحات. وهنا يجب الإشارة إلى صورة إيزابيل في النص، جسدٌ مُتعب في طريق التلاشي رسمه الكاتب لهذه المرأة.

سليمان اسم غريب ولا يخلو من دلالة في أجواء كهذه، فهو اسم الرجل الذي تزوجته إيزابيل، وهو اسم الرجل الذي تبنّاه الرسّام إيتيان ديني عند حلوله ببوسعادة، شخصية حقيقية أخرى مرّت في هذه المدينة، وسنرى جوزيف يتعرّض لها في سرده. أمّا سليمان في الرواية فهو رفيق جوزيف وصاحبه، الذي حمل معه السلاح في الحرب العالمية الثانية ثم عاد ليلتقيه سنة 1951 في بوسعادة، لينخرطا سوياً في حرب التحرير، ويعيشا سوياً بعد الاستقلال. سليمان الذي تُروى سيرته عبر جوزيف، مطروداً من قبيلته، يرافق جوزيف في حياته كظلّه ويعتمد عليه هذا الأخير في كل شيء.

تقريباً ليس هنالك صورة كاملة لسليمان، يقف في مكان وسط بين العتمة والضوء، أو يُعاكس أقوال جوزيف وينقضها، كلّ جمله مقتضبة وحادّة ومتعجبة من كلام صاحبه “الرومي”، لكنّه أيضاً يمثّل بُعداً تلاشى –أو قارب- من الثقافة الشعبية الجزائرية. يقول عنه جوزيف إنه شبه أمّي، يعرف الحدّ الأدنى من العربية ويتكلّم ويكتبُ بالعامية! تأتي هذه الجملة لتعبّر عن ثقافة أهلية تلاشت في جزائر ما بعد الاستقلال، العامية هنا ليست أداة ايديولوجية في يدِ فريقين (أو أكثر) من المعرّبين والفرنكوفونيين، بالعكس هي هنا الامتداد الطبيعي لوسيلة تعبير شخص عادي، يقول ويخطّ ما يعرف، يفكّ الخط باللغة التي ينطق بها.

لكن في النهاية يعود خيط السّرد ليشتد، الأحداث السياسية تتوالى، رئيس يستقيل وآخر يُقتل، وبين هذا وذاك يحمل سليمان وجوزيف حقائبهم ويتركون البلد، يُدير جوزيف كل المرايا التي لعب بها طيلة حياته الى الجنوب، تواجه الصحراء وتعطي بظهرها الى الشمال، حيث يتجّه، قاصداً شقته المهجورة في فرنسا مردّداً جملة “نبقى بعض الوقت ونعود”.



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