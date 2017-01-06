“الجزائر غير متحمسة لمشروع “ديزرتيك” لتوليد الكهرباء”

دعا لضرورة مراجعة الشروط القانونية الأوروبية له، بوطرفة:

أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، أن “الجزائر غير مستعدة لقبول مشروع “”ديزرتيك” الأوروبي الذي يهدف إلى إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية” .وأوضح نور الدين بوطرفة، أول أمس، في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أن “مستقبل المفاوضات التي تجريها الجزائر مع ألمانيا بشأن هذا المشروع الضخم لا فائدة من استكماله، في ظل وجود فائض في الطاقة الكهربائية في معظم بلدان أوروبا”، مضيفا أن “شركة كهرباء الطاقات المتجددة التابعة لمجمع سونلغاز، كانت قد وقعت سنة 2014 عقدا مع شركة ألمانية مختصة من أجل إنجاز 04 محطات لإنتاج الكهرباء الشمسية بكلفة 15.6 مليار دينار وبطاقة إجمالية تبلغ 85 ميغاواطا تتوزع عبر كل من سعيدة بـ30 ميغاواطا والنعامة بـ 20 ميغاواطا والبيض بـ 23 ميغاواطا وسيدي بلعباس بـ 12 ميغاواطا”.وأفاد نور الدين بوطرفة، أن “مجمع سونلغاز كان أجرى دراسة تقنية سنتي 2012 و2013 بالتعاون مع المركز الألماني “ديزيرت اندوستري” التابع لمشروع “ديزرتيك”، تتعلق بإنجاز مشاريع لمحطات توليد الطاقة الشمسية بالجزائر بطاقة إجمالية تبلغ ألف ميغاواط منها 90 بالمائة موجهة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي”، موضحا أن “الدراسة خلصت إلى ضرورة مراجعة الشروط القانونية الأوروبية المرتبطة بنشاط إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية الشمسية ومراجعة سعر بيع الكيلواط الساعي للكهرباء الشمسية في الفضاء الأوروبي، والذي يبقى غير تنافسي في الوقت الحالي”.ويتناقض موقف وزير الطاقة مع ما قاله الوزير الأول سلال حول استعداد الجزائر بعث مشاريع طاقوية مهمة مع أوروبا منها مشروع ديزرتيك، قائلا: “إنه بالإمكان إنتاج طاقة شمسية في الجزائر لتسويقها في أوروبا”، ويأتي هذا الإعلان، في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس بوتفليقة في 2010 خلال زيارته لألمانيا عن استعداد بلاده دراسة إقامة شراكة في مشروع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية “”ديزرتيك” بتكلفة تقدر بنحو 400 مليار يورو، والذي اقترحه كونسورتيوم يتألف من 12 بنكا وشركة ألمانية توسعت إلى شركات أخرى منها شركة “سيفيتال”.وفي نفس السياق، قال بوطرفة إن “الجزائر تراهن على خفض تكلفة إنتاج الطاقات المتجددة، من خلال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المستخدمة محليا في إطار تجسيد برنامجها الجديد لتطوير هذه الطاقات”، مشيرا، إلى “التكلفة العالية لهذا النوع من الطاقة، حيث تعادل تكلفة إنتاج كيلو واط واحد من الكهرباء من الطاقة الشمسية حاليا، أربعة أضعاف إنتاج نفس الكمية باستخدام الغاز”.



ساسي.ب

