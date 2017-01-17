الجزائر تحتضن التصفيات الإفريقية لكرة السلة

آخر تحديث : يناير 17th, 2017 6:53 مساءً
يناير 17, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
ستقام من 13 إلى 19 مارس
ستقام تصفيات المنطقة الأولى، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 مارس المقبل، بمشاركة كل من منتخبات ليبيا وتونس والمغرب، إلى جانب الفريق الوطني، وقال نفس المصدر إن المنافسة ستقام في العاصمة، فيما لم يتم بعد تحديد المكان الذي سيحتضن المواجهات. وبالنسبة لمواجهات العودة، فمن المقرر أن تحتضنها تونس من 25 إلى 30 مارس المقبل، بمشاركة نفس الفرق، على أن يتأهل الفريقان الأولان إلى نهائيات البطولة الإفريقية للأمم، والتي تعد من الأهداف الأساسية للمنتخب الوطني، الذي يشرف عليه المدرب أحمد لوباشرية، والذي سيعتمد على باقة من اللاعبين الشبان الذين يحتاجون إلى الكثير من التحضير، من أجل مواجهة أقوى الفرق على الصعيد الإفريقي.
ومن المقرر أن يقيم الفريق الوطني تربصا صغير المدى بداية من 28 من الشهر الحالي، على أن تقام تربصات ما بين فترات مراحل البطولة الوطنية، وذلك لتفادي –حسب- المتحدث التأخرات في البرمجة، الأمر الذي قد يعيق فعاليات مختلف المنافسات الوطنية.
وإلى جانب منتخب الأكابر، فإن الفريق الوطني لأقل من 17 سنة، يجري حاليا تربصا تحسبا للمواعيد الدولية المختلفة، منها البطولة العربية الخاصة بذات الفئة.
كما أشار المدير الفني أن مواجهتين من البطولة الوطنية واللتين كان من المقرر أن تقاما أمس، تم تأجيلهما لوقت آخر بسبب التقلبات الجوية فيما تجري بقية المواجهات وفقا للمواعيد المحددة.
نادية. غ
يناير 16, 2017 0نشر الدولي السابق، عنتر يحيى، ليلة أمس، تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” يعبر فيها عن مواصلة دعمه لتشكيلة...
يناير 16, 2017 0
يناير 16, 2017 0
يناير 15, 2017 0
يناير 15, 2017 0
يناير 15, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 16, 2017 0يوجه حضور سبعين دولة ومنظمة...
يناير 15, 2017 0رغم النجاحات الأمنية والسياسية...
يناير 13, 2017 0حين فرغ الرئيس الأمريكي باراك...
يناير 11, 2017 0تداولت وسائل الإعلام في الأيام...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...