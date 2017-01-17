الجزائر تحتضن التصفيات الإفريقية لكرة السلة

ستقام من 13 إلى 19 مارس

ستقام تصفيات المنطقة الأولى، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 مارس المقبل، بمشاركة كل من منتخبات ليبيا وتونس والمغرب، إلى جانب الفريق الوطني، وقال نفس المصدر إن المنافسة ستقام في العاصمة، فيما لم يتم بعد تحديد المكان الذي سيحتضن المواجهات. وبالنسبة لمواجهات العودة، فمن المقرر أن تحتضنها تونس من 25 إلى 30 مارس المقبل، بمشاركة نفس الفرق، على أن يتأهل الفريقان الأولان إلى نهائيات البطولة الإفريقية للأمم، والتي تعد من الأهداف الأساسية للمنتخب الوطني، الذي يشرف عليه المدرب أحمد لوباشرية، والذي سيعتمد على باقة من اللاعبين الشبان الذين يحتاجون إلى الكثير من التحضير، من أجل مواجهة أقوى الفرق على الصعيد الإفريقي.

ومن المقرر أن يقيم الفريق الوطني تربصا صغير المدى بداية من 28 من الشهر الحالي، على أن تقام تربصات ما بين فترات مراحل البطولة الوطنية، وذلك لتفادي –حسب- المتحدث التأخرات في البرمجة، الأمر الذي قد يعيق فعاليات مختلف المنافسات الوطنية.

وإلى جانب منتخب الأكابر، فإن الفريق الوطني لأقل من 17 سنة، يجري حاليا تربصا تحسبا للمواعيد الدولية المختلفة، منها البطولة العربية الخاصة بذات الفئة.

كما أشار المدير الفني أن مواجهتين من البطولة الوطنية واللتين كان من المقرر أن تقاما أمس، تم تأجيلهما لوقت آخر بسبب التقلبات الجوية فيما تجري بقية المواجهات وفقا للمواعيد المحددة.

نادية. غ