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الجزائر تتذيل الترتيب في مناخ الأعمال

يناير 24, 2017 همسات 0

الجزائر تتذيل الترتيب في مناخ الأعمال

احتلت الجزائر المراتب الأخيرة في قائمة الدول من حيث مناخ الأعمال، في تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية.
وبحسب التقرير، جاءت الجزائر في قائمة تسع دول مصنفة بـ “الأسوأ في العالم” في مناخ الأعمال. ونشرت المجلة قائمة أفضل وأسوأ الدول لقطاع الأعمال لسنة 2017 في قائمة شملت 139 دولة، وعزا التقرير ترتيب الجزائر إلى عدم إثمار جهود الحكومة الجزائرية في تنويع الاقتصاد الجزائري، ولم تتمكن الآليات المنتهجة من قبل الحكومة، وفقا للتقرير، من تطوير الصناعات غير النفطية لتقليص نسبة البطالة أو وضع حد لأزمة السكن.

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الجزائر تتذيل الترتيب في مناخ الأعمال

الجزائر تتذيل الترتيب في مناخ الأعمال

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احتلت الجزائر المراتب الأخيرة في قائمة الدول من حيث مناخ الأعمال، في تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية....
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