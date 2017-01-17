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الجزائر الثانية إفريقيا في استخدام “الفايسـبوك”

يناير 17, 2017 همسات 0

الجزائر الثانية إفريقيا في استخدام “الفايسـبوك”

صنفت إحصائيات جديدة الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيا من حيث الشعوب الأكثر استخداما لشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بـ17 مليون حساب نشيط.
وكشف التقرير الذي تم عرضه مؤخرا، بمناسبة القمة الإفريقية “آفريكان ديجيتال ساميت” عن مستخدمي “الفايسبوك” أن الجزائر تأخرت في الترتيب عن مصر التي جاءت الأولى إفريقيا بـ33 مليون حساب، فنيجيريا ثالثا بـ16 مليون حساب، ثم جنوب إفريقيا بـ14 مليون حساب وخامسا المغرب بـ13 مليون حساب.

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