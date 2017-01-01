الجزائر الأولى إفريقيـا فـي استيـراد الأسلحـة

آخر تحديث : يناير 1st, 2017 9:23 مساءً
يناير 01, 2017 Wakteldjazair الأخيرة 0
حسب تقرير الكونغرس الأمريكي
أظهر تقريرا نشره الكونغرس الأمريكي، احتلال الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا في مجال استيراد السلاح، ما جعل الكثير من الدول المصدرة تتنافس على السوق الجزائرية، لإبرام صفقات التسليح وتسويق منتجاتها الحربية.
احتلت الجزائر، حسب التقرير، المرتبة الثامنة في قائمة أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم، خلال الفترة الممتدة بين 2010 إلى 2014، لتحتل بذلك المركز الأول قاريا في إفريقيا، كما أنها تحتل المراتب الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب كل من الأمارات العربية ومصر، ما جعل الكثير من الدول المصدرة تتــــنافس على السوق الجزائرية.
وحسب التقرير، فإن وزارة الدفاع الوطني، اقتنت من إيطاليا حاملة ضخمة لطائرات الهيلوكبتر و48 نظاما معلوماتيا متطورا للدفاع الجوي من روسيا و50 قذيفة ذاتية الدفع من جمهورية الصين.
وأشار التقرير، أن الدول المصدرة على غرار روسيا فرنسا ألمانيا ايطاليا والصين، تتنافس على السوق الجزائرية لإبرام صفقات التسليح لتزويدها بمختلف أنواع العتاد العسكري .
رضوان.ع
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