الجزائريون في حالة غليان ويطالبون بإسقاط الرؤوس!

مهزلة الهزيمة أمام تونس كشفت المستور

أثارت الهزيمة التي تعرض لها المنتخب الوطني، أول أمس، على يد المنتخب التونسي، بهدفين لصفر بمدينة فرانسفيل في الجولة الثانية من نهائيات كاس أمم إفريقيا 2017 الجارية بالغابون، غضب الأنصار الذين لم يتجرعوا الطريقة التي أهين بها محاربي الصحراء، الذين كانوا ظلا لأنفسهم فوق أرضية الميدان، فلا محرز ولا براهيمي ولا حتى سليماني تمكنوا من صنع الفارق، وهذا في غياب الدعم من لاعبي خط الوسط، وما زاد الطين بلة، الأخطاء البدائية التي ارتكبها لاعبو خط الدفاع في صورة القائد عيسي ماندي ومواطنه فوزي غولام، اللذان منحا النقاط الثلاث للمنتخب التونسي، الذي كان أكثر واقعية. وبالإضافة إلى اللاعبين، يتحمل الطاقم الفني بقيادة المدرب البلجيكي جورج ليكنس، جزء كبير من هذه المهزلة التي راهنت حظوظ الخضر في مواصلة المغامرة الإفريقية، خاصة وأنه أخفق في تسيير المواجهة وتباطأ كثيرا في إحداث التغيرات، كما أنه عجز على إيجاد التوليفة المناسبة لخط الدفاع، الذي يعتبر الحلقة الأضعف في المنتخب.

وأجمع الشارع الكروي الغاضب، بأن المنتخب الوطني بحاجة إلى معجزة للمرور إلى الدور القادم، رغم الخطاب التطميني الذي ألقاه ليكنس، حيث رفض الاستسلام، وبدا متمسكا بالأمل، مؤكدا أنه مازالت هناك مباراة، ويجب تقديم كل شيء من أجل الفوز حتى لو كان المنافس يختلف عن المنتخب التونسي.

في سياق متصل، الكل يجمع، على أن المنتخب التونسي كشف للعلن عن هشاشة المنتخب الوطني، الذي فقد بريقه منذ رحيل البوسني حليلوزتش، لدرجة أن الانضباط أصبح منعدم، سواء فوق أرضية الميدان أو خارجه، كما أن الصراعات الخفية، على مستوى العارضة الفنية، والتدخل المباشر لرئيس الفاف في طريقة تسير شؤون المنتخب، ألقت بظلالها على أداء التشكيلة التي لعبت بدون روح، وعليه فإن الشارع الكروي الجزائري أصبح يطالب بمحاسبة الجميع وإبعاد رؤوس الفتنة، وفتح الباب أمام الجميع لإعطاء جرعة أكسجين للمحاربين الذين لا تزال تنتظرهم عدة رهانات، على غرار كسب تأشيرة التأهل إلى مونديال روسيا.

جدير بالذكر، أن المدافع عيسى ماندي، هو الذي منح هدف التقدم لمنتخب تونس بالخطأ في مرماه، بعدما حول عرضية يوسف المساكني في شباك مرماه في الدقيقة 50. وأضاف نعيم سليتي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 66 بسبب خطأ دفاعي من فوزي غولام الذي تسبب في عرقلة وهبي الخزري، وسجل البديل سفيان هني هدف الجزائر الوحيد من تسديدة قوية في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، زاحم منتخب تونس نظيره السنغالي على صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما، قبل لقاء السنغال وزيمبابوي في ختام الجولة الثانية، المقررة يوم الاثنين 23 جانفي على الساعة الثامنة مساء، وتجمد رصيد محاربي الصحراء عند نقطة واحدة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن زيمبابوي الثالث.



م.نورالدين