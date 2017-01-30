الجامعة الجزائرية.. خارج التصنيف!

تحتل مؤخرة الترتيب في مختلف التقارير الدولية

يعود ملف الجامعة الجزائرية وترتيبها العالمي، وكذا معاناة الطلبة فيها مرارا في مؤسسة علمية ترفض رؤية واقعها في المرآة، وتنتقد التقارير الدولية بشأنها، بينما لا تعلق على عدم نشر أبحاث قيمة لها في الدوريات العلمية المعترف بها عالميا، حيث غالبا ما تكون خارج هذا التصنيف.



غياب شبه تام في نشر المقالات والبحوث العلمية

المردود العلمي للأساتذة والباحثين يبقى ضعيفا

ما زالت الجامعة الجزائرية بعيدة عن نظيراتها في العالم، حيث لم ترتق إلى المكانة، التي يجب أن تكون عليها بسبب محيط عام يميزه ضعف الميزانيات وقلة المبادرات الجادة في مجال البحث العلمي، أو نشر مقالات علمية وبحوث في المجلات العالمية الكبرى.

يميل وزراء قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر إلى انتقاد التقارير الدولية الخاصة بتصنيف الجامعة الجزائرية، ويعتبرونها “عنصرية” وذات نظرة دونية لكل ما هو من العالم الثالث، لكن غياب الجامعات الجزائرية عن المجلات الكبرى، التي تنشر البحوث العلمية والمساهمات النوعية يجعلنا بالفعل ندرك ان جامعتنا ليست في المراتب المشرفة، ويكفي أن نبحث عن كتب ألفها أساتذتنا بمنصب بروفيسور محاضر، فلا نكاد نجد أي كتب ذات وزن في مختلف الاختصاصات.وبالرغم من الاستثمارات العمومية، التي باشرتها الدولة من اجل منح المخابر وتسهيل الدراسة لكل فئات الشعب، إلا ان المردود يبقى ضعيفا، ومصيبتنا في ذلك أننا لا نبحث عن موطن الخلل من اجل تصحيحه، بل نكتفي بالإشارة إلى أننا بلغنا العلا، وان غيرنا لا ينصفنا في الترتيب. ومن المفارقات ان مستوى الطلبة الجزائريين المتوجهين إلى أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا يكون مقبولا جدا وفي أحيان كثيرة يتفوق الطالب الجزائري، الذي يتحول إلى باحث او مخترع من المستوى العالي تستفيد منه جامعات ومخابر أجنبية. ومن هنا تبرز المفارقة وتنكشف الحقيقة بأن تسيير الجامعة الجزائرية لا يؤدي إلى الإبداع والابتكار، كما أنها متقوقعة على ذاتها، اذ لا تستفيد منها المؤسسات الصناعية ولا المخابر الوطنية، بالرغم من قدرة مدرجات الجزائر على تخريج الكفاءات.وما ينتظر الجامعة مستقبلا هو تكفل جدي، سواء من قبل القائمين عليها من أساتذة وباحثين وإداريين، لإعطائها نفسا جديدا ودفعا إلى الأمام، او من قبل السلطات العمومية، التي يجب ان تشرك أمخاخ الجامعة الجزائرية في كل القرارات الاقتصادية والسياسية وغيرها.



ط. م