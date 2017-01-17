الجائزة الأولى في مسابقة النص المسرحي لـ“زمـــن اليبــــاب”

للكاتب الأردني هزاع البراري

أحرز النص المسرحي “زمن اليباب” للكاتب الأردني هزاع البراري الجائزة الأولى في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار، التي نظمت أول أمس، في إطار الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي الذي تجري فعالياته بوهران من 10 إلى 19 جانفي الحالي.

تعني كلمة “اليباب” عنوان النص المسرحي “الخراب”، حيث يرى الكاتب أن الأمة العربية تمر بمرحلة من “اليباب والموت المستفحل الجاثم على القلوب”، كما قال، مضيفا أنه لا يقصد موت الأشخاص وإنما يتحدث عن “موت واسع يمس الأحلام والمشاريع والآفاق”. وأوضح البراري على هامش حفل التتويج بهذه الجائزة أن المسرح العربي يعاني من “أزمة نص لقلة كتابه، بفعل التوجه كبير إلى الرواية والسينما”. وأرجع هذه الوضعية إلى “عدم وصول المسرح إلى الجماهيرية المطلوبة وحصره في تظاهرات ومهرجانات موجهة إلى نخبة معينة من المتلقين”.

واعتبر أن الحل يكمن في إشراك كتاب جدد وافدين من القصة القصيرة والرواية في الكتابة المسرحية، وهو ما “من شأنه أن يساهم في انطــلاقة حقيقية للنص المسرحي”، مضيفا أن المسابقات والجوائز قد تكون “حافزا جيدا”.

وتقدر القيمة النقدية للجائزة الأولى بـ5.000 دولار والثانية بـ3.000 دولار، والتي عادت إلى المصري سعيد حامد شحاتة عن نصه “أريد رأسي”. ويحكي نص المسرحية عن قصة ملك اختلطت عليه الأمور وكثرت صدماته، فهو “مصدوم في رعيته ومصدوم في ملكته التي يلاحقها الموت ومصدوم حتى من نفسه”، يريد أن يخلع رأسه ويضعه أمامه حتى يعيد ترتيب أفكاره بيده.

هذه المسرحية التي يطغى عليها الطابع الفلسفي عبارة عن حوار بين الملك وحارسه، الذي يعده باستمرار بإيجاد الحلول لجميع مشاكله، وأنه سيتمكن عاجلا أم آجلا من وضع رأس الملك بين يديه. وتقاسم الجائزة الثالثة بقيمة 2000 دولار مناصفة كل من محمود محمد القليني من مصر والبوصيري عبد الله من ليبيا.

القسم الثقافي