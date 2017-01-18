الثلوج تكشف عجـــز السلطات

القيادة الجهوية للدرك الوطني بقسنطينة تشكل خلية أزمة

ما زالت عشرات القرى والمداشر بوسط وشرق البلاد معزولة، بعد انقطاع عدد كبير من الطرق الوطنية والولائية بفعل التساقطات الكبيرة للثلوج والجليد، ما شكل طبقات سميكة يصعب السير عليها ودفع الوضع بولايات شرق البلاد إلى تشكيل القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة خلية أزمة بمتابعة الوضع.

الثلوج تعزل 66 نقطة في الطرق الوطنية و87 نقطة ولائية

سجلت، أمس، قيادة الدرك الوطني “انقطاع على مستوى 66 نقطة في الطرق الوطنية و87 نقطة على مستوى الطرق الولائية ونقطتين على مستوى الطريق السيار. مؤكدة أنه من بين الولايات المتضررة بشكل اكبر من الاضطرابات الجوية- والتي عرفت عدة انقطاعات في طرقاتها- جيجل وسطيف وسكيكدة وبدرجات أقل الطارف وقالمة وكذلك قسنطينة وباتنة، إلى جانب ولايات الوسط منها تيزي وزو والبليدة وبدرجة اقل المدية”.

وأوضح مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني، العقيد محمد تريكي، لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، انه “تم تفعيل مخطط يقظة معد مسبقا من خلال تشكيل خلية أزمة لفتح الطرقات ولفك العزلة عن المواطنين ومستعملي الطريق على مستوى الولايات المتضررة من التقلبات الجوية التي وصل عددها إلى غاية اليوم 21 ولاية أغلبها ولايات شرق البلاد”.

وأفاد العقيد محمد تريكي أن “قيادة الدرك الوطني قامت بتشكيل خلية أزمة على مستوى القيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة، بعد أن شهدت أغلب الولايات الشرقية صعوبة في حركة المرور بسبب التهاطل الكثيف للثلوج والأمطار، حيث ستساهم هذه الخلية بالتنسيق مع كل الفاعلين في إزالة الجليد بواسطة الكاسحات لفتح المقاطع المتضررة “، مضيفا أن “من بين الولايات المتضررة بشكل اكبر من الاضطرابات الجوية- والتي عرفت عدة انقطاعات في طرقاتها- جيجل وسطيف وسكيكدة وبدرجات اقل الطارف وقالمة وكذلك قسنطينة وباتنة، إلى جانب ولايات الوسط منها تيزي وزو والبليدة والبويرة وبدرجة اقل المدية”.

وأكد محمد تركي على انه “تم تسجيل انقطاع على مستوى 66 نقطة في الطرق الوطنية و87 نقطة على مستوى الطرق الولائية ونقطتين على مستوى الطريق السيار وقال في هذا الخصوص” إننا على اتصال مع كل الإذاعات ووسائل الإعلام لتقديم كل المعلومات للسائقين والمواطنين حول وضعية الطرقات”.

كما أشار تريكي أن “هناك برنامج عمل مشتركا بالتنسيق مع مديريات الأشغال العمومية بالولايات، التي يمر بها الطريق السيار شرق-غرب لفتح الطرق المقطوعة لتسهيل حركة المرور، حيث تم فتح نفق عين شريكي ببلدية الجباحية، الذي عرف صعوبة في التنقل على طول 2 كلم بسبب الثلوج المتراكمة، داعيا السائقين إلى “ضرورة التحلي بالحيطة والحذر واحترام قواعد المرور بتخفيض السرعة في هذه النقطة وكذا على مستوى مرتفعات الياشير بولاية برج بوعريريج وعند مخرج ولاية سطيف”.

هذا وأكد محمد تريكي أنه و”بحسب التقارير الواردة، فلا توجد قرية معزولة تمامــــــا وكل نداءات الاستغاثة، التي تصل عن طريق الرقم الأخضر 55/10 يتم الاستجابة لها بالتنسيق مع وحدات الأمن والأشغال العمومية وغيرها من الهيئات المعنية”.

ثلوج تعزل القرى وصقيع يشل الحركة بالبويرة

أدت موجة الثلوج المتساقطة بكميات معتبرة على مرتفعات البويرة، إلى عزل العديد من القرى النائية المتاخمة للمترفعات، حيث أغلقت العديد من المسالك والطرقات ومنعت العائلات من الخروج من قراهم، على الرغم من تجند السلطات الولائية لمصالحها لفتح المسالك والعمل على توفير المؤونة وضمان توزيعها.

موجة الثلوج والصقيع الحاد شلت الحركة وألزمت العائلات المكوث في منازلها لتصبح الحركة شبه منعدمة عبر الطرقات، فعلى الرغم من تدخل المصالح لفتحها، إلا أنها لا تزال تحت الجليد، على غرار طرقات بلدية ريدان جنوب الولاية، التي طالب سكانها بضرورة توفير مادة الملح لتسهيل حركة المرور، إضافة إلى الطريق الوطني رقم 8 بالهاشمية، والذي تم صب الملح بمنعرجاته عبر منطقة سنطوح وقرية أولاد السعدي، التي هي احد النقاط السوداء، التي يشكل عبورها خطرا على المركبات.

كما منعت الثلوج المتراكمة والجليد تلاميذ المؤسسات التربوية من لالتحاق بمقاعد الدراسة، فاغلب المؤسسات التربوية أغلقت أبوابها في الصبيحة، لغياب النقل وعدم تمكن الأساتذة والتلاميذ من التنقل إلى مدارسهم كمدارس حيزر، سور الغزلان، الهاشمية ووادي البردي، التي عرفت طرقاتها شللا في حركة المرور، بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

واشتكى سكان العديد من مناطق البويرة من تردي أوضاعهم، جراء سوء الأحوال الجوية، التي تسببت في انقطاعات متكررة للغاز الطبيعي والتيار الكهربائي وتسربات للمياه، التي غمرت عديد المساكن الهشة على غرار القاطنين بحي أولاد بوشية وأخرى سكنات هشة بحي أولاد بليل .

..تواصل فتح المسالك وخلية متابعة للتكفل بالمواطنين

تتواصل عملية فتح الطرقات والمسالك، التي أغلقتها الثلوج المتساقطة في الأيام الأخير بالبويرة إلى ساعات متأخرة من الليل، حيث سخرت السلطات الولائية كافة الإمكانيات المادية والبشرية لفك العزلة عن المناطق النائية وتموين العائلات بمادة غاز البوتان ومختلف المواد الضرورية، حيث خصص لهذا الغرض 50 آلة لإزالة الثلوج المتراكمة على مختلف الطرق الوطنية والولائية والمسالك المؤدية إلى القرى النائية، خاصة المتواجدة بأعالي قرومة، ديرة وأخرى ببرج اخريص، ريدان وأعالي حيزر وايت لعزيز وأخرى تجري بها عملية فتح المسالك.

و أكد والي الولاية خلال زيارته إلى مركز تعبئة الغاز بوادي البردي، أن غاز البوتان متوفر بكميات معتبر بحيث وصلت توزيعها إلى 19 ألف قارورة غاز يوميا على أن تتواصل الجهود لفتح باقي المسالك والطرقات الوطنية، التي أغلقتها الثلوج إلى جانب التكفل بالمواطنين المتضررين من خلال خلية متابعة تضم مختلف القطاعات الفاعلة، تم تنصيبها على مستوى الحماية المدنية لمتابعة الأوضاع.

.. و65 تدخلا من الحماية المدنية لإجلاء المتضررين

سجلت مصالح الحماية المدنية بالبويرة 49 تدخلا لنقل المرضى و 65 عملية لإجلاء المتضررين، جراء سوء الأحوال الجوية الأخيرة بحيث تمكنت من إجلاء مصاب في حادث مرور وقع على مستوى نفق عين شريكي اثر اصطدام شاحنة بسيارة تم نقله إلى المستشفى، إضافـــة انتشال العديد من العائلات، التي حاصرتها الثلوج بالطرقات الوطنية على غرار الطريق الوطني رقم 8 بسور الغزلان، أين قامت بإجلاء عائلتيـــــن تتكونان من 5 و 4 أفراد، كانتا علــــى متن مركبتين سياحيتين، لم تتمكنا من اجتياز الطريق لكثافة الثلوج المتراكمة ليتم نقلهما إلى مركز التكوين المهني بسور الغزلان لإيوائهم.

إلى جانب إجلاء 31 راكبا كانوا على متن حافلة متجهة من الجزائر العاصمة إلى وادي سوف حاصرتهم الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 8، وببلدية اغبالو تم إجــــلاء عائلـــــة من 5 أفراد كانوا علـــــى متن مركبــــة من نوع ماستر ليتــــــــم نقهــــــــم إلـــــى مقــــر سكناهـــــم.

..فيضان واد حامض يثير مخاوف سكان الدرابنية بعين الحجر

تسببت الثلوج والمطار المتساقطة ببلدية عين الحجر غرب البويرة في سيلان واد الحامض العابر لقرية الرويبة، ما أثار مخاوف عائلات الدرابنية، التي تتواجد سكناتها بمحاذاته، هذه الأخيرة، التي عزلها الوادي ومنع قاطنيها من التوجه نحو الضفة الأخرى لقضاء حاجياتهم. حيث اشتكت العائلات مشكل فيضان الوادي المهدد لحياتهم وسكناتهم، التي تغمرها مياهه، التي يرتفع منسوبها في ظل تهاطل الأمطار وتقطع الطريق أمامهم، ناهيك عن ناهيك عن تلاميذ المدارس الذين أرعبتهم صورة فيضان الوادي، الذي اتخذ مساحة واسعة مجاورة، ويمنعهم في كل مرة من الالتحاق بمدارسهم في الصبيحة خوفا من هيجانه.

الوضع، الــــذي يستدعي، بحسب السكان تدخلا عاجلا للجهات المسؤولة، التي كانت قد وعدتهم في السابق بانجاز جسر يحميهم من خطره في اقرب الآجال.

هذا وأعرب هؤلاء عن استيائهم الشديد إزاء النقائص، التي لا تزال تخيم على قريتهم، فالعديد من العائلات تفتقر للربط بشبكة الغاز الطبيعي وتعتمد على قارورات غاز البوتان للتدفئة والطهي، هذه الأخيرة، التي تحولت إلى هاجس للعائلات نظرا لصعوبة جلبها في هذا الفصل البارد، ومشكل فيضان الوادي، الذي زاد الوضع تعقيدا.

مياه مجمدة في الأنابيب، كهرباء غائبة وطرق مغلقة بجرجرة

اتسعت، أمس، رقعة الاضطراب الجوي بتيزي وزو، بعد أن تساقطت الثلوج على أغلبية مناطق الولائية دون أي استثناء، ما تسبب في تأزم الوضع السائد خلال الأيام الأخيرة أين شهدت عاصمة جرجرة غلق ما لا يقل عن 15 طريقا بين الوطنية والولائية بفعل الثلوج المتساقطة، إضافة إلى غلق المقرات العمومية والمدارس وغيرها ما جعل الحياة بالشبه مشلولة، وذات الوضع، امتد صبيحة أمس، إلى مجموعة المناطق الأخرى، التي تقع على ارتفاع يتراوح بين 250 و 300 متر، بعد أن استيقظ سكانها على حلة بيضاء تكسو الأرض.

وبقدر ما كان فرح سكان المنطقة بالثلوج المتساقطة كونها نعمة من عند الله تجنبهم العطش، بقدر ما كان تخوفهم من الوضع شديدا، أمام عدم توفر الشروط الضرورية للحياة، والتي تتصدرها الكهرباء، الماء، ومختلف المواد الغذائية الأخرى ناهيك عن الخبر والحليب، حيث سجلت الولاية خلال الأيام الأخيرة، أين عرفت تساقطا كثيفا للثلوج انقطاع الكهرباء على العديد من المناطق خاصة الجبلية منها، حيث أكد، صالح بارة، مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز وسط ان انقطاع التيار الكهربائي قد مس تقريبا 4 إلى 5 بلديات من كل دائرة، بسبب التخريب، الذي تتعرض له الشبكة نتيجة الثلوج الكثيفة، ما جعلهم ـ، بحسب ذات المتحدث ـ يجندون كافة إمكانياتهم المادية والبشرية، لتصليح الأعطاب فور تحديد موقعه والعمل على إعادة التيار الكهربائي لسكان المناطق المتضررة على غرار افرحونان، عين الحمام، بوزقان، ايلولة اومالو، اث بومهدي، اسي يوسف، واسيف، الأربعاء ناث ايراثن، وإعادة النور إلى بيوتهم من جديد، بعد أن وجدوا أنفسهم تحت رحمة الشموع، معزولين في قراهم بسبب شل حركة المرور على مجموع الطرق الرابطة بينهم وبين العالم الخارجي، بعد أن وصل سمك الثلوج على سبيل المثال بكل من بني يني، عين الحمام، بوزقان إلى ما لا يقل عن 40 سنتيمتر بحسب مصادر محلية،، التي أضافت أيضا أن أغلبية المناطق الجبلية قد باتت تعاني أيضا من مشكل انقطاع المياه الصالحة للشرب بعد تجمدها في الأنابيب بفعل تدني درجات الحرارة بشكل كبير، وهو المشكل، الذي مس مجموع المناطق، التي تتزود من المياه انطلاقا من جبال جرجرة . لا تتوقف معاناة سكان تيزي وزو بسبب هذا الاضطراب الجوي عند هذا الحد، بل فرض مشكلا آخر نفسه والمتعلق بالبحث عن قارورة غاز البوتان، وهذا على مستوى العديد من القرى، التي لم تستفد بعد من الغاز الطبيعي كأغلبية القرى التابعة لبلدية الأربعاء ناث ايراثن مثلا، أين خرج سكانها لشراء قارورات غاز البوتان لغرض التدفئة او الطهي، واتجهوا إلى غاية نقطة البيع الواقعة بالمنطقة الصناعية بمنطقة واد عيسي، أين امتدت طوابير طويلة من الشاحنات والمواطنين لغرض شراء قارورات الغاز.

وفي هذا الصدد، أكدت المديرية الوصية بالولاية أنها قد اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة الوضع وتوفير الغاز للسكان، وهذا بإنتاج ما لا يقل عن 36 ألف قارورة غاز يوميا، أين تقوم ببيع 28 ألف قارورة بشكل يومي للمواطنين، قبل أن تكشف ذات المصادر عن إنتاج ما لا يقل عن 105 آلاف قارورة من غاز البوتان منذ بداية الاضطراب الجوي الجاري .

ومن جهتها مديرية التربية بالولاية أكدت أن تساقط الثلوج بصفة مكثفة على معظم مناطق تيزي وزو قد تسبب في غلق أبواب ما لا يقل عن 200 مؤسسة تربوية موزعة عبر الإقليم الولائي، بعد عدم تمكن التلاميذ المتمدرسين على مستواها من الالتحاق بها، بسبب غلق الطريق، هذا في الوقت، الذي عرفت فيه ذات المناطق المتضررة غلق أبواب جميع المقرات والمنشات العمومية.



صبرينة.أ / لخضر داسة / ح.ح