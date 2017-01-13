الثلوج تكتسح 13 ولاية

تتساقط على المرتفعات التي يتجاوز علوها 800 متر

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، بأن ثلوجا ستتساقط على مرتفعات شرق ووسط البلاد التي يتجاوز علوها 800 متر بداية من صبيحة اليوم السبت.

ويوضح ذات المصدر، بأن الولايات المعنية هي عين الدفلى والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة وبجاية وسطيف وبرج بوعريرج وجيجل وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة.

وتابع ذات المصدر، بأن سمك الثلوج المرتقبة سيتراوح مابين 15 و20 سم، وسيتجاوز محليا 30 سم وذلك مدة صلاحية النشرية، التي تمتد من اليوم السبت على الساعة 09 صباحا إلى يوم الأحد على الساعة 12 زوالا.



ساسي .ب