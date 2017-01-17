الثلوج تعيد سكان القرى إلى زمن الشموع

التقلبات الجوية كشفت المستور

كشفت العاصفة الثلجية التي اجتاحت عاصمة الهضاب العليا، خلال اليومين الماضيين، بصدق معاناة الأسر المعوزة في المناطق المعزولة، والتي أنهكها الفقر والحرمان، بلغت حدّ إحراق أثاث المنازل للتدفئة.

«وقت الجزائر” ارتأت سرد بعض العينات من الأحداث المؤلمة التي وقعت في ظرف يومين فقط من التساقط، ففي بلدية آيث نوال أومزادة الواقعة شمال سطيف مازالت مشاهد التعاسة تلازم يوميات العائلات في ظل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها، فلا دواء يسكت ألم المرضى ولا قارورة غاز تقي من برد شديد، ولم يسعف الحظّ حتى عمي “حمّو” الذي تحدّث إلينا بمرارة كبيرة للخروج قصد الاحتطاب المعتاد بسبب انقطاع كل المسالك بالثلوج.

وأمام هذا الوضع، وجد ربّ العائلة ببلدية آيت تيزي نفسه مجبرا على حرق أجزاء من أثاثه المتمثل في طاولتين وخزانة للتدفئة، ليستكمل بعد ذلك يومين كاملين تحت وطأة البرودة القاسية، ولولا تدخل أصحاب الخير من أبناء المنطقة لتقديم يد العون لكان مصير هذه العائلة نهاية مأساوية.

سيدة تضع مولودها

على حافة الطريق

وفي الجهة المقابلة على متن الطريق الولائي الرابط بين منطقتي بوڤاعة وماوكلان على الساعة الحادية عشر ليلا، أكد شهود عيان أن امرأة وضعت حملها على حافة الطريق، بعدما أغلق هذا الأخير وتوقّفت حركة المرور بسبب الثلوج المتساقطة، أين تدخّل أحد السكان المجاورين لهذا الطريق يمتلك سيارة رباعية الدفع لنقل المرأة ومولودها على جناح السرعة إلى مستشفى بوڤاعة، وسط خوف كبير عاشه الناقلون لمدة أربع ساعات إلى غاية تدخل مصالح الأمن والأشغال العمومية بالكاسحات التي فتحت الطريق.

السكان يعودون إلى عصر الفوانيس والشموع

وفي قرية “أسلوف” تسبّب سقوط بعض الأشجار على كوابل نقل الكهرباء في قطع التيار عن المنازل الأمر الذي أعاد السكان إلى عصر الشموع، حيث قضى هؤلاء ليلتين كاملتين تحت رحمة الظلام الذي خيّم على المنطقة، في حين انقطع التيار بقريتي بني بورمان وإغزر جنان مخلّفا حالة ذعر وغضب وسط السكان الذين أبدوا امتعاضهم الشديد تجاه واقعهم الذي أفسد عليهم فرحة ربط سكناتهم بغاز المدينة قبل أيام فقط، ذات الأمر بالنسبة لقرية عزازقة بتالة إيفاسن.

حتى المواشي تصرخ

انتفض العشرات من الموالين، ببعض القرى بذات المنطقة، حيث طالبوا السلطات المحلية بفتح المسالك المؤدية إلى قراهم قصد إيصال الأعلاف لمواشيهم التي تمرّ بحالة غير عادية، مع العلم أن نشاط غالبية السكان بالمنطقة الشمالية هو تربية المواشي، كما شهدت طيلة اليومين الماضيين الكثير من البلديات بالولاية مشاكل كبيرة في التزود بالمواد الطاقوية، مثل غاز البوتان والمازوت، علما أنها لم تستفد من مشاريع للربط بالغاز الطبيعي، وقد سجّلت الكثير من الأحياء انقطاعا في التزوّد بالماء الشروب، وهو ما يرجع إلى تجمّد الماء في الأنابيب والقنوات الناقلة نظرا لانخفاض درجات الحرارة.

سليم. خ