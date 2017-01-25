الثلــوج بمرتفعــات باتنة.. متعة ومنـــاظر تحبــس الأنفـــاس

تستهوي هواة صيد الأرانب، والمصوّرين الفوتوغرافيين

على الرغم من البرودة الشديدة التي تراوحت بين صفر ودرجة واحدة تحت الصفر، جراء التساقط المكثف للثلوج على المناطق الجبلية المحيطة بعاصمة الأوراس خلال الـ48 ساعة الأخيرة، إلا أن عشاق الطبيعة لم يفوّتوا الفرصة للتمتع بمناظر طبيعية خلابة تحبس الأنفاس.

ففيما اختار بعض المغامرين مرتفعات جبل الشلعلع بشرق مدينة وادي الماء على علو حوالي 1848 متر فوق سطح البحر، كانت وجهة العشرات من العائلات نحو غابة كوندورسي التي تقع بالحظيرة الوطنية لبلزمة وبها مواقع على علو يفوق 2000 متر، وذلك بجنوب غرب عاصمة الولاية ببلدية الشعبة، حيث عانق لون الثلج الأبيض الناصع خضرة أشجار الأرز الأطلسي والصنوبر الحلبي وذلك في جو زاده مرح الأطفال بهجة .

وعرف الطريق المؤدي إلى سفح الجبل ازدحاما بين قاصد للمكان ومغادر له، امتد على طول الطريق الرابط بين الضاحية الشمالية لقرية كوندورسي والمنتزه الطبيعي على مسافة حوالي 2 كلم جراء سلسلة المركبات التي أعاقت حركتها الثلوج المتراكمة .

ولم يخف أحد الوافدين الذي كان يقود مركبة تحمل لوحة ترقيم ولاية بسكرة، أنه قدم إلى هذا المكان الذي وصفه بـ“الرائع“ للتمتع بمنظر الثلوج والسماح لأفراد عائلته بقضاء أمسية وسط الطبيعة الخلابة .

أما سيدة أخرى التي كانت منهمكة مع طفليها في تشكيل تمثال من الثلج، فرأت أن مثل هذه اللحظات فرصة لا تعوّض للتجوال والترفيه عن النفس.

ملتقطو الصور في الموعد

وبعيدا عن العائلات والأطفال الذين وجدوا في الثلوج الكثيفة المتراكمة على الأرض وسيلة للتزلج تارة واللعب وسط أجواء بهيجة، كانت الفرصة ذهبية لملتقطي الصور من طرف مصورين محترفين وآخرين هواة وأيضا صيادي الأرانب .

فبالنسبة لـ“عبد الحكيم“ (مصور محترف ومولع بالطبيعة) فإن مناظر الأشجار والحيوانات لها سحر من نوع خاص تحت الثلوج، وحتى الصقيع أو قطرات المطر المتجمدة على حجر أو ورقة شجر بالإمكان تحويلها بعدسة مصور متمرّس إلى لوحة فنية.

وما يجلب المصورين إلى مثل هذا المكان يضيف رفيقه „عبد الله“ (مصور هاوي) هو تنوع العناصر التي تتيح المجال للمصور بأن يجرب مهاراته في أخذ الصور، واختيار الزوايا المناسبة لمواضيعه لأنه ليس كل من يحمل آلة تصوير -كما قال- بإمكانه أن يبدع.

.. وفرصة لصيد الأرانب

لكن ما لفت الانتباه في تلك الأجواء التي كانت رائعة حسب كل من كان حاضرا بالمكان الذي سيطر عليه اللونان الأبيض والأخضر، الكهل „مسعود“ الذي انزوى في مكان بعيدا نوعا ما عن الجموع المنهمكة باللعب بالثلج وأخذ صوّرا فوتوغرافية ليترقّب ظهور بعض الأرانب .

وأكد أن صيد الأرانب يسهل كثيرا عند تساقط الثلوج، وبالإمكان الإمساك بها باليد المجردة لأن سرعتها تقلّ كثيرا بل وأحيانا تبقى محبوسة في حفرة من الثلج بفعل البرد.

وأوضح في هذا الإطار „أنا هنا مع بعض رفاقي من الصيادين لممارسة هذه الهواية الممتعة التي لا تتطلّب جهدا كبيرا لأن آثار الأرانب تبقى مرسومة على الثلوج وتسهل مهمتنا التي تحتاج فقط إلى قليل من الصبر“، لافتا إلى أن للأرنب البري طعم مميز لاسيما وإن كان من يطهيه ماهرا .

ويبدو أن الثلوج المتساقطة والتي لم تشهدها ضواحي باتنة بمثل هذه الغزارة منذ حوالي 5 سنوات، صنعت البهجة والمرح في قلوب مئات العائلات وأطفالهم لكن المتألق فيها دون منازع في فضاء كندورسي كان أشجار الأرز الأطلسي التي بدت تحت الثلوج لوحة فنية أبدع الخالق في تشكيلها.



و.أ.ج/ ق.م