الثلـــوج تنظــــف الشـــــوارع

عرفت مختلف شوارع المدن بشرق البلاد، خلال اليومين الماضيين، جوا نقيا، وهذا بعد سقوط الثلوج، التي ساهمت في تنقية الأجواء، وهو ما أعطى بريقا لبعض المناطق من سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة وغيرها.. مما جعل السكان يستبشرون خيرا بسقوطها، خاصة أن السلطات المحلية صارت لا تفكر إلا في الانتخابات القادمة بعدما اقترب موعد الرحيل، ولا يهمها النظافة أو الأوحال، التي صنعت شقاء أبناء المناطق المذكورة.